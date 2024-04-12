Как курганцам, пострадавшим от паводка, получить единовременные выплаты

Пострадавшим от наводнения курганцам можно подать заявление для матпомощи

13 апреля 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Для получения материальной помощи необходимо подать заявление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителям Курганской области, пострадавшим от наводнения, нужно подать заявление для получения единовременной материальной помощи в размере от 10 до 50 тысяч рублей. О том, как это сделать, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Заявление на получение материальной помощи можно подать разными способами: через портал госуслуг, в орган местного самоуправления, на территории которого зарегистрирована ЧС, МФЦ и департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Работают муниципальные комиссии, которые должны установить факт подтопления жилья заявителя из-за паводка для того, чтобы подтвердить право на выплату», — сообщили в telegram-канале правительства. Документы, необходимые для получения матпомощи: заявление по утвержденной форме, СНИЛС, паспорт и реквизиты счета гражданина, на который будет перечислена выплата. Средства перечисляются на счет пострадавшего либо выплачиваются через «Почту России». Срок принятия решения о назначении материальной помощи составляет не более 11 дней, но срок обращения за государственной услугой составляет не более трех месяцев со дня введения режима ЧС. В Курганской области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим при паводке. На данный момент разовую выплату по 10 тысяч рублей получили 23 пострадавших. Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что сумма средств, перечисленных курганцам после подачи заявления, будет зависеть от размера нанесенного водой ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курганской области, пострадавшим от наводнения, нужно подать заявление для получения единовременной материальной помощи в размере от 10 до 50 тысяч рублей. О том, как это сделать, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Заявление на получение материальной помощи можно подать разными способами: через портал госуслуг, в орган местного самоуправления, на территории которого зарегистрирована ЧС, МФЦ и департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Работают муниципальные комиссии, которые должны установить факт подтопления жилья заявителя из-за паводка для того, чтобы подтвердить право на выплату», — сообщили в telegram-канале правительства. Документы, необходимые для получения матпомощи: заявление по утвержденной форме, СНИЛС, паспорт и реквизиты счета гражданина, на который будет перечислена выплата. Средства перечисляются на счет пострадавшего либо выплачиваются через «Почту России». Срок принятия решения о назначении материальной помощи составляет не более 11 дней, но срок обращения за государственной услугой составляет не более трех месяцев со дня введения режима ЧС. В Курганской области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим при паводке. На данный момент разовую выплату по 10 тысяч рублей получили 23 пострадавших. Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что сумма средств, перечисленных курганцам после подачи заявления, будет зависеть от размера нанесенного водой ущерба.