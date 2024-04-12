12 апреля 2024

Bloomberg: новые санкции против РФ не повлияют на продажу металлов

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Визит губернатора Тюменской области Владимира Якушева на завод "Тюменьремдормаш". Тюмень, металл, завод, металлопрокат, тюменьремдормаш, производство
Британия и США расширили санкции против РФ в сфере торговли металлами Фото:

Запреты со стороны Великобритании и США на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения не помешают России продавать его. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Данное решение вряд ли помешает России продавать свои металлы, поскольку санкции не мешают физическим и юридическим лицам, не являющимся гражданами США, покупать физическую российскую медь, никель или алюминий. Хотя LME [Лондонская биржа металлов] играет ключевую роль в установлении мировых цен, подавляющее большинство металлов покупаются и продаются между горнодобывающими компаниями, трейдерами и производителями, даже не видя склада LME изнутри», — пишет Bloomberg.

Издание также отмечает, что с 2022 года доля продаж российских металлов существенно выросла в Китае, поскольку некоторые западные покупатели искали альтернативных поставщиков. Новые ограничения, скорее всего, повлияют на цены на LME.

Великобритания, вслед за США, ввела ограничения касательно торговли металлами из России. Запрет касается ввоза из РФ алюминия, меди и никеля. Эти меры направлены на попытку добиться сокращения доходов РФ, уточнили в американском Минфине. При этом запрет не касается товаров, произведенных до 13 апреля 2024 года.

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Запреты со стороны Великобритании и США на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения не помешают России продавать его. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Данное решение вряд ли помешает России продавать свои металлы, поскольку санкции не мешают физическим и юридическим лицам, не являющимся гражданами США, покупать физическую российскую медь, никель или алюминий. Хотя LME [Лондонская биржа металлов] играет ключевую роль в установлении мировых цен, подавляющее большинство металлов покупаются и продаются между горнодобывающими компаниями, трейдерами и производителями, даже не видя склада LME изнутри», — пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что с 2022 года доля продаж российских металлов существенно выросла в Китае, поскольку некоторые западные покупатели искали альтернативных поставщиков. Новые ограничения, скорее всего, повлияют на цены на LME. Великобритания, вслед за США, ввела ограничения касательно торговли металлами из России. Запрет касается ввоза из РФ алюминия, меди и никеля. Эти меры направлены на попытку добиться сокращения доходов РФ, уточнили в американском Минфине. При этом запрет не касается товаров, произведенных до 13 апреля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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