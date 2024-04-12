В Курганской области паводок отступил из четырех поселков

В двух округах Курганской области за прошедшие сутки вода ушла из четырех населенных пунктов. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В населенных пунктах Целинного и Притобольного округов освободились от воды: Усть-Уйское, Красный Октябрь, Казак-Кочердык и Мочалово. Паводок отступил от 11 жилых домов и 20 приусадебных участков», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным МЧС, на 13 апреля подтопленными остаются 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, низководный мост и семь участков автомобильных дорог в Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском округах. Населению оказывается вся необходимая помощь, отметили в ведомстве.
Ранее в селе Звериноголовском, где затопило дома, уровень воды в реке Тобол за 10 часов снизился на шесть сантиметров. По данным на 12 апреля, он составил 996 сантиметров.
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В двух округах Курганской области за прошедшие сутки вода ушла из четырех населенных пунктов. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В населенных пунктах Целинного и Притобольного округов освободились от воды: Усть-Уйское, Красный Октябрь, Казак-Кочердык и Мочалово. Паводок отступил от 11 жилых домов и 20 приусадебных участков», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным МЧС, на 13 апреля подтопленными остаются 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, низководный мост и семь участков автомобильных дорог в Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском округах. Населению оказывается вся необходимая помощь, отметили в ведомстве. Ранее в селе Звериноголовском, где затопило дома, уровень воды в реке Тобол за 10 часов снизился на шесть сантиметров. По данным на 12 апреля, он составил 996 сантиметров.