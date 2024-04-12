ВСУ пытались убить челябинского депутата Колесникова из РСЗО Himaris

13 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар из РСЗО Himaris Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» сообщил, что украинские военнослужащие пытались убить его при помощи РСЗО HIMARS. Удар пришелся по дому в Запорожской области, где он проживал. «Боевики ВСУ атаковали нас днем, но мы были на работе. Нам повезло, что никто не пострадал», — рассказал РИА Новости Колесников. По мнению депутата-добровольца, ВСУ охотятся и следят за ним. Это уже не первая попытка атаковать его жилище. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации. В феврале 2024 года Колесников продлил контракт с Минобороны. Он будет участвовать в СВО как минимум до конца года. Незадолго до этого контракт с Минобороны подписала его супруга, депутат областного заксобрания Лена Колесникова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» сообщил, что украинские военнослужащие пытались убить его при помощи РСЗО HIMARS. Удар пришелся по дому в Запорожской области, где он проживал. «Боевики ВСУ атаковали нас днем, но мы были на работе. Нам повезло, что никто не пострадал», — рассказал РИА Новости Колесников. По мнению депутата-добровольца, ВСУ охотятся и следят за ним. Это уже не первая попытка атаковать его жилище. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации. В феврале 2024 года Колесников продлил контракт с Минобороны. Он будет участвовать в СВО как минимум до конца года. Незадолго до этого контракт с Минобороны подписала его супруга, депутат областного заксобрания Лена Колесникова.