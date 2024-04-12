12 апреля 2024

Многодетная свердловчанка после выигрыша машины так кричала, что услышали соседи. Видео

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Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, руль автомобильный, москвич 6
Жительница Монетного выиграла «Москвич» третьей модели Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Среди победителей викторины «Опорный край», проводившейся 15 — 18 марта в Свердловской области, многодетная семья Шичковых из поселка Монетный. Как рассказала URA.RU Светлана, узнав результаты, она завизжала так сильно, что услышали соседи.

«Эмоции были сильные, радостные, громко кричала, топала ногами, визжала так, что услышали соседи. Очень рада! Автомобиль нам нужен, так как семья у нас многодетная — четверо детей», — рассказала женщина.

Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилец «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит выдача призов, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург
«Москвич», который достанется семье Шичковых
Фото:

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Среди победителей викторины «Опорный край», проводившейся 15 — 18 марта в Свердловской области, многодетная семья Шичковых из поселка Монетный. Как рассказала URA.RU Светлана, узнав результаты, она завизжала так сильно, что услышали соседи. «Эмоции были сильные, радостные, громко кричала, топала ногами, визжала так, что услышали соседи. Очень рада! Автомобиль нам нужен, так как семья у нас многодетная — четверо детей», — рассказала женщина. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилец «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит выдача призов, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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