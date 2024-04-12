Среди победителей викторины «Опорный край», проводившейся 15 — 18 марта в Свердловской области, многодетная семья Шичковых из поселка Монетный. Как рассказала URA.RU Светлана, узнав результаты, она завизжала так сильно, что услышали соседи.
«Эмоции были сильные, радостные, громко кричала, топала ногами, визжала так, что услышали соседи. Очень рада! Автомобиль нам нужен, так как семья у нас многодетная — четверо детей», — рассказала женщина.
Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилец «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит выдача призов, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!