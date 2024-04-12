Как в Екатеринбурге подводили итоги викторины «Опорный край»

Перебранки у касс, путаницы Леонида Якубовича и хиты конца 80-х

12 апреля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Многие пришли на подведение итогов ради Леонида Якубовича Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Долгожданные номера победителей викторины «Опорный край», которая проходила в честь 90-летия Свердловской области с 15-го по 18 марта, наконец-то названы. Финальная церемония прошла в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Как люди расталкивали друг друга в очередях за билетами, в каком формате определяли победителей и почему Леонид Якубович спутал названия свердловских городов — в репортаже URA.RU. Перебранки у касс В девять утра открылись кассы, где можно было получить бесплатный билет на шоу с Леонидом Якубовичем. Люди ломились в дверь, расталкивая друг друга, чтобы оказаться в числе первых. Сдерживать наплыв приходилось охраннику, который пропускал по пять человек. Очереди на вход были, но небольшие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ближе к закрытию нахлынул поток делегаций из муниципалитетов, но для них предусмотрели отдельный вход — слева. Как рассказали корреспонденту URA.RU представители оргкомитета, пригласительных было около 1000, из которых 500 сразу выделили для активистов, волонтеров и детей из «Движения Первых», в кассу отправили остальные. К закрытию, кстати, у кассира лежала половина пачки, при этом после прекращения выдачи у входа можно было встретить несколько человек — некоторые просто не успели к одиннадцати и рассчитывали попасть в «Космос» иным способом. Были и те, кто приходил в кассы без карточки с кодом — ее наличие было важным условием для получения билета. Один мужчина даже успел поспорить с охранником: «Да я могу показать скрин с отправленным СМС». Но отдавать билет ему все же отказались. В «Космос» людей запускали через металлоискатели, сумки тоже внимательно досматривали. Перед началом церемонии оказалось, что в зале остались свободные места: людей с балконов попросили перейти в партер. Фейлы Якубовича Многие гости церемонии признавались корреспонденту, что самым желанным подарком для них была квартира, а посетить мероприятие их сподвиг легенда ТВ Якубович. «Он связан с моим детством. Попасть на „Поле чудес“ не каждому светит, а тут такой шанс посмотреть на Якубовича, еще и бесплатно», — объяснила собственную мотивацию горожанка. Но некоторые остались ведущим разочарованы. Леонид Якубович провел 1,5 часа церемонии, а после уступил сцену музыкантам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уже при его выходе на сцену случился конфуз: стойка с микрофоном, в которой должен был говорить Якубович, оказалась прямо за певцом — и главного герой пропал из вида. Он попросил парня подвинуться, но тот не услышал, тогда Якубовичу пришлось решительно отодвинуть молодого человека. А зачитывая названия городов, москвич дал местным сразу несколько поводов для смеха, неправильно расставив ударения. А потом зачем-то дважды вызвал на сцену руководителя центра патриотического воспитания «Каравелла» Ларису Крапивину — перепутал карточки. По некоторым данным, проблема заключалась в том, что Якубович чувствовал себя неважно. Дети решали судьбу победителей Выбор счастливчиков доверили системе, разработанной программистами Уральского федерального университета. За компьютером по очереди сидели выпускник и третьекурсница из УрФУ. Дети из «Движения Первых» доставали из пластиковых кубов свитки, разворачивали их и показывали залу вид подарка. Затем студенты выбирали на компьютере соответствующую картинку и нажимали кнопку розыгрыша. На экране тут же появлялся номер участника. Смартфоны разыгрывали менее официально: организаторы запустили рандомайзер, система начала выбирать 2000 победителей. В это время на сцене выступали танцоры и артисты Театра эстрады. Хиты конца 80-х Финальным аккордом стало выступление другого звездного гостя — Андрея Державина. Многим он знаком как лидер группы «Сталкер» и исполнитель песен «Катя-Катерина», «Чужая свадьба». В начале артист пошутил, что уже около 30 лет не видел уральцев, но на деле слукавил — музыкант выступал на «Ночи музыки» в Екатеринбурге в 2023 году. Андрей Державин стал музыкальным подарком гостям церемонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По началу публика узнавала не все хиты, но начиная с песни «Брат», зрители стали активничать — включать фонарики, подпевать и пускаться в пляс. За час концерта певец успел исполнить девять песен. На десерт публике решили подарить знакомую многим «Не плачь, Алиса» — в случае с ней подпевали особенно громко. «Удовлетворены тем, как прошел выбор обладателей ценных подарков. Все было прозрачно, ничто не подкачало: ни техника, ни зрители, ни рандомайзер, ни дети, которые вытаскивали [свитки]. Все сработало. Безопасно все было», — заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, выбранный одним из официальных лиц акции. Говоря о неточностях от Якубовича, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов посмеялся и сказал, что, возможно, это была такая фишка от ведущего. «Леонид Аркадьевич — очень опытный, яркий, интересный. По-моему, все прошло отлично, великолепно. То, что есть вещи, которые запомнились зрителям в зале, прямом эфире, — здорово», — считает Породнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Долгожданные номера победителей викторины «Опорный край», которая проходила в честь 90-летия Свердловской области с 15-го по 18 марта, наконец-то названы. Финальная церемония прошла в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Как люди расталкивали друг друга в очередях за билетами, в каком формате определяли победителей и почему Леонид Якубович спутал названия свердловских городов — в репортаже URA.RU. В девять утра открылись кассы, где можно было получить бесплатный билет на шоу с Леонидом Якубовичем. Люди ломились в дверь, расталкивая друг друга, чтобы оказаться в числе первых. Сдерживать наплыв приходилось охраннику, который пропускал по пять человек. Ближе к закрытию нахлынул поток делегаций из муниципалитетов, но для них предусмотрели отдельный вход — слева. Как рассказали корреспонденту URA.RU представители оргкомитета, пригласительных было около 1000, из которых 500 сразу выделили для активистов, волонтеров и детей из «Движения Первых», в кассу отправили остальные. К закрытию, кстати, у кассира лежала половина пачки, при этом после прекращения выдачи у входа можно было встретить несколько человек — некоторые просто не успели к одиннадцати и рассчитывали попасть в «Космос» иным способом. В «Космос» людей запускали через металлоискатели, сумки тоже внимательно досматривали. Перед началом церемонии оказалось, что в зале остались свободные места: людей с балконов попросили перейти в партер. Многие гости церемонии признавались корреспонденту, что самым желанным подарком для них была квартира, а посетить мероприятие их сподвиг легенда ТВ Якубович. «Он связан с моим детством. Попасть на „Поле чудес“ не каждому светит, а тут такой шанс посмотреть на Якубовича, еще и бесплатно», — объяснила собственную мотивацию горожанка. Но некоторые остались ведущим разочарованы. Уже при его выходе на сцену случился конфуз: стойка с микрофоном, в которой должен был говорить Якубович, оказалась прямо за певцом — и главного герой пропал из вида. Он попросил парня подвинуться, но тот не услышал, тогда Якубовичу пришлось решительно отодвинуть молодого человека. А зачитывая названия городов, москвич дал местным сразу несколько поводов для смеха, неправильно расставив ударения. А потом зачем-то дважды вызвал на сцену руководителя центра патриотического воспитания «Каравелла» Ларису Крапивину — перепутал карточки. По некоторым данным, проблема заключалась в том, что Якубович чувствовал себя неважно. Выбор счастливчиков доверили системе, разработанной программистами Уральского федерального университета. За компьютером по очереди сидели выпускник и третьекурсница из УрФУ. Дети из «Движения Первых» доставали из пластиковых кубов свитки, разворачивали их и показывали залу вид подарка. Затем студенты выбирали на компьютере соответствующую картинку и нажимали кнопку розыгрыша. На экране тут же появлялся номер участника. Смартфоны разыгрывали менее официально: организаторы запустили рандомайзер, система начала выбирать 2000 победителей. В это время на сцене выступали танцоры и артисты Театра эстрады. Финальным аккордом стало выступление другого звездного гостя — Андрея Державина. Многим он знаком как лидер группы «Сталкер» и исполнитель песен «Катя-Катерина», «Чужая свадьба». В начале артист пошутил, что уже около 30 лет не видел уральцев, но на деле слукавил — музыкант выступал на «Ночи музыки» в Екатеринбурге в 2023 году. По началу публика узнавала не все хиты, но начиная с песни «Брат», зрители стали активничать — включать фонарики, подпевать и пускаться в пляс. За час концерта певец успел исполнить девять песен. На десерт публике решили подарить знакомую многим «Не плачь, Алиса» — в случае с ней подпевали особенно громко. «Удовлетворены тем, как прошел выбор обладателей ценных подарков. Все было прозрачно, ничто не подкачало: ни техника, ни зрители, ни рандомайзер, ни дети, которые вытаскивали [свитки]. Все сработало. Безопасно все было», — заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, выбранный одним из официальных лиц акции. Говоря о неточностях от Якубовича, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов посмеялся и сказал, что, возможно, это была такая фишка от ведущего. «Леонид Аркадьевич — очень опытный, яркий, интересный. По-моему, все прошло отлично, великолепно. То, что есть вещи, которые запомнились зрителям в зале, прямом эфире, — здорово», — считает Породнов.