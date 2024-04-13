Депутат Госдумы Колесников оказался на волоске от смерти из-за ВСУ: карта спецоперации 13 апреля

ВСУ пытались убить депутата Колесникова из РСЗО Himaris

13 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

На купянском направлении были уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Олег Колесников, участвующий в СВО в качестве добровольца, едва не погиб в Запорожье. По его словам, ВСУ атаковали дом, где он жил, при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. Удар по дому Колесникова Участвующий в спецоперации Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его в Запорожской области при помощи РСЗО HIMARS. Депутат уточнил, что атака произошла днем, когда он был на работе. Колесников считает, что украинские боевики могли следить за ним. Купянское направление Потери ВСУ на Купянском направлении за прошедшие сутки составили 210 военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. Кроме того, были уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, шесть минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», два склада боеприпасов, два автомобиля и два БПЛА. Донецкое направление Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отметил нехватку техники у ВСУ на фронте и подчеркнул, что солдат бросают в бой почти без боеприпасов. По его словам, это наблюдается в районах, где российские силы готовятся совершить прорыв. Кимаковский добавил, что ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим. Он подчеркнул, инженерное обеспечение у украинской армии сегодня не лучшее и они «строят то, что могут». Армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра Российские военные прорвали украинскую оборону на артемовском направлении. Они продвигаются вперед в районе Часова Яра. Отмечается, что украинские источники подтверждают потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Олег Колесников, участвующий в СВО в качестве добровольца, едва не погиб в Запорожье. По его словам, ВСУ атаковали дом, где он жил, при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. Участвующий в спецоперации Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его в Запорожской области при помощи РСЗО HIMARS. Депутат уточнил, что атака произошла днем, когда он был на работе. Колесников считает, что украинские боевики могли следить за ним. Потери ВСУ на Купянском направлении за прошедшие сутки составили 210 военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. Кроме того, были уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, шесть минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», два склада боеприпасов, два автомобиля и два БПЛА. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отметил нехватку техники у ВСУ на фронте и подчеркнул, что солдат бросают в бой почти без боеприпасов. По его словам, это наблюдается в районах, где российские силы готовятся совершить прорыв. Кимаковский добавил, что ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим. Он подчеркнул, инженерное обеспечение у украинской армии сегодня не лучшее и они «строят то, что могут». Российские военные прорвали украинскую оборону на артемовском направлении. Они продвигаются вперед в районе Часова Яра. Отмечается, что украинские источники подтверждают потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка.