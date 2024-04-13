Главком ВСУ Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте из-за наступления России

Главком ВСУ Сырский: обстановка для ВСУ на фронте кардинально обострилась
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Погода способствует наступлению российской армии, заявил Александр Сырский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обстановка на фронте для ВСУ ухудшилась из-за атак России. Наступление российской армии в последнее время стало более активным. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий российской армии», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ атакуют позиции украинских войск на различных направлениях, применяя бронетехнику.

Теплая сухая погода способствует этим действиям, делая местность более доступной для танков. Сырский также пришел к выводу, что ВСУ нуждаются в усилении обороны на наиболее уязвимых участках с помощью радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также в увеличении запасов дронов и противотанковых ракет. Вторым важным вопросом Сырский считает повышение качества подготовки военнослужащих.

Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. ВСУ испытывают нехватку ресурсов на 1200-километровом фронте, а также проблемы с противовоздушной обороной. ВС РФ активизировали наступление, планомерно уничтожая украинскую армию, передает Pravda.Ru.

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Обстановка на фронте для ВСУ ухудшилась из-за атак России. Наступление российской армии в последнее время стало более активным. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский. «Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий российской армии», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ атакуют позиции украинских войск на различных направлениях, применяя бронетехнику. Теплая сухая погода способствует этим действиям, делая местность более доступной для танков. Сырский также пришел к выводу, что ВСУ нуждаются в усилении обороны на наиболее уязвимых участках с помощью радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также в увеличении запасов дронов и противотанковых ракет. Вторым важным вопросом Сырский считает повышение качества подготовки военнослужащих. Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. ВСУ испытывают нехватку ресурсов на 1200-километровом фронте, а также проблемы с противовоздушной обороной. ВС РФ активизировали наступление, планомерно уничтожая украинскую армию, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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