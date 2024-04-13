Сын Куклачева сообщил о тяжелом состоянии артиста

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Творческая встреча в пресс-центре ТАСС с художественным руководителем «Театра кошек» Юрием Куклачёвым. 2 апреля 2024. Москва, куклачев юрий
Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после операции Фото:

Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после проведенной операции. Об этом рассказал его сын Дмитрий.

«Отец вчера был прооперирован. Три часа шла операция. Он сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии», — передает слова Дмитрия Куклачева «Газета.ру». Он добавил, что предстоящие шоу в честь 75-летия артиста пройдут как запланировано, так как они имеют благотворительный характер.

Средства от шоу пойдут на поддержку пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле». Он выразил благодарность зрителям за поддержку и обещал оказывать отцу всю необходимую помощь в этот трудный для него период.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса из-за проблем со здоровьем, вызванным мышечной травмой. Его жена сообщила, что у Куклачева случился обширный инфаркт, и ему потребовалась операция.

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Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после проведенной операции. Об этом рассказал его сын Дмитрий. «Отец вчера был прооперирован. Три часа шла операция. Он сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии», — передает слова Дмитрия Куклачева «Газета.ру». Он добавил, что предстоящие шоу в честь 75-летия артиста пройдут как запланировано, так как они имеют благотворительный характер. Средства от шоу пойдут на поддержку пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле». Он выразил благодарность зрителям за поддержку и обещал оказывать отцу всю необходимую помощь в этот трудный для него период. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса из-за проблем со здоровьем, вызванным мышечной травмой. Его жена сообщила, что у Куклачева случился обширный инфаркт, и ему потребовалась операция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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