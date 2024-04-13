Сын Куклачева сообщил о тяжелом состоянии артиста

13 апреля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после операции Фото: Роман Наумов © URA.RU Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после проведенной операции. Об этом рассказал его сын Дмитрий. «Отец вчера был прооперирован. Три часа шла операция. Он сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии», — передает слова Дмитрия Куклачева « Газета.ру ». Он добавил, что предстоящие шоу в честь 75-летия артиста пройдут как запланировано, так как они имеют благотворительный характер. Средства от шоу пойдут на поддержку пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле». Он выразил благодарность зрителям за поддержку и обещал оказывать отцу всю необходимую помощь в этот трудный для него период. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса из-за проблем со здоровьем, вызванным мышечной травмой. Его жена сообщила, что у Куклачева случился обширный инфаркт, и ему потребовалась операция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после проведенной операции. Об этом рассказал его сын Дмитрий. «Отец вчера был прооперирован. Три часа шла операция. Он сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии», — передает слова Дмитрия Куклачева «Газета.ру». Он добавил, что предстоящие шоу в честь 75-летия артиста пройдут как запланировано, так как они имеют благотворительный характер. Средства от шоу пойдут на поддержку пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле». Он выразил благодарность зрителям за поддержку и обещал оказывать отцу всю необходимую помощь в этот трудный для него период. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса из-за проблем со здоровьем, вызванным мышечной травмой. Его жена сообщила, что у Куклачева случился обширный инфаркт, и ему потребовалась операция.