Почти в 100 курганских СНТ отключат свет для безопасности при наводнении

13 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Электроэнергию вернут, когда уйдет вода из населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области пройдет отключение электричества в 95 садовых некоммерческих товариществах. Информацию об этом опубликовало АО «СУЭНКО». «Энергокомпания СУЭНКО превентивно отключает электроснабжение населенных пунктов в зоне затопления по решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской области. На этих территориях эвакуация жителей либо уже проведена, либо завершается», — указано на сайте ресурсоснабжающей организации. Полный список населенных пунктов, которые планируют обесточить, можно просмотреть в документе . По данным компании, отключение необходимо произвести до наступления наводнения в населенных пунктах, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, а также для того, чтобы «законсервировать» трансформаторные подстанции. «Это позволит в кратчайшие сроки включить электричество в домах по завершению паводка», — дает пояснение компания на сайте. Кроме того, компания уточнила, что энергетики займутся осмотром энергообъектов и при необходимости их ремонтом после того, как власти примут решение об отмене эвакуации. Затем, как уточняется на сайте, электричество будет возвращено в дома после ухода воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области пройдет отключение электричества в 95 садовых некоммерческих товариществах. Информацию об этом опубликовало АО «СУЭНКО». «Энергокомпания СУЭНКО превентивно отключает электроснабжение населенных пунктов в зоне затопления по решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской области. На этих территориях эвакуация жителей либо уже проведена, либо завершается», — указано на сайте ресурсоснабжающей организации. Полный список населенных пунктов, которые планируют обесточить, можно просмотреть в документе. По данным компании, отключение необходимо произвести до наступления наводнения в населенных пунктах, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, а также для того, чтобы «законсервировать» трансформаторные подстанции. «Это позволит в кратчайшие сроки включить электричество в домах по завершению паводка», — дает пояснение компания на сайте. Кроме того, компания уточнила, что энергетики займутся осмотром энергообъектов и при необходимости их ремонтом после того, как власти примут решение об отмене эвакуации. Затем, как уточняется на сайте, электричество будет возвращено в дома после ухода воды.