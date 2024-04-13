Почти в 100 курганских СНТ отключат свет для безопасности при наводнении

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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, поселок, паводок, наводнение, река, дом
Электроэнергию вернут, когда уйдет вода из населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области пройдет отключение электричества в 95 садовых некоммерческих товариществах. Информацию об этом опубликовало АО «СУЭНКО».

«Энергокомпания СУЭНКО превентивно отключает электроснабжение населенных пунктов в зоне затопления по решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской области. На этих территориях эвакуация жителей либо уже проведена, либо завершается», — указано на сайте ресурсоснабжающей организации. Полный список населенных пунктов, которые планируют обесточить, можно просмотреть в документе.

По данным компании, отключение необходимо произвести до наступления наводнения в населенных пунктах, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, а также для того, чтобы «законсервировать» трансформаторные подстанции. «Это позволит в кратчайшие сроки включить электричество в домах по завершению паводка», — дает пояснение компания на сайте.

Кроме того, компания уточнила, что энергетики займутся осмотром энергообъектов и при необходимости их ремонтом после того, как власти примут решение об отмене эвакуации. Затем, как уточняется на сайте, электричество будет возвращено в дома после ухода воды.

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В Курганской области пройдет отключение электричества в 95 садовых некоммерческих товариществах. Информацию об этом опубликовало АО «СУЭНКО». «Энергокомпания СУЭНКО превентивно отключает электроснабжение населенных пунктов в зоне затопления по решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской области. На этих территориях эвакуация жителей либо уже проведена, либо завершается», — указано на сайте ресурсоснабжающей организации. Полный список населенных пунктов, которые планируют обесточить, можно просмотреть в документе. По данным компании, отключение необходимо произвести до наступления наводнения в населенных пунктах, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, а также для того, чтобы «законсервировать» трансформаторные подстанции. «Это позволит в кратчайшие сроки включить электричество в домах по завершению паводка», — дает пояснение компания на сайте. Кроме того, компания уточнила, что энергетики займутся осмотром энергообъектов и при необходимости их ремонтом после того, как власти примут решение об отмене эвакуации. Затем, как уточняется на сайте, электричество будет возвращено в дома после ухода воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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