Сын Куклачева рассказал новые подробности о состоянии отца после инфаркта

Сын Куклачева Дмитрий: отец чувствует себя лучше после перенесенной операции

13 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Юрий Куклачев дает советы по тому, как провести шоу без него, заявил его сын Дмитрий Фото: Марина Молдавская © URA.RU Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев стал чувствовать себя лучше после перенесенного инфаркта. Он дает советы по тому, как провести юбилейное шоу «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» без его участия. Об этом заявил сын Куклачева, заслуженный артист России Дмитрий. «Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал. Он раздавал советы, как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: „Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо“», — сообщил РИА Новости Дмитрий Куклачев. Он отметил, что качество спектакля не пострадает, несмотря на отсутствие его отца. Дмитрий Куклачев напомнил, что все полученные деньги будут направлены на помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Они поступят на счет фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. Цирковые представления запланированы на 12—14 апреля. Они приурочено к юбилею Куклачева, 12 апреля ему исполнилось 75 лет. Ранее Куклачеву провели операцию после обширного инфаркта. Это случилось ночью. Артисту стало плохо на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля, передает МК.RU . Дмитрий Куклачев отмечал, что утром 13 числа его отец находился в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев стал чувствовать себя лучше после перенесенного инфаркта. Он дает советы по тому, как провести юбилейное шоу «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» без его участия. Об этом заявил сын Куклачева, заслуженный артист России Дмитрий. «Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал. Он раздавал советы, как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: „Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо“», — сообщил РИА Новости Дмитрий Куклачев. Он отметил, что качество спектакля не пострадает, несмотря на отсутствие его отца. Дмитрий Куклачев напомнил, что все полученные деньги будут направлены на помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Они поступят на счет фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. Цирковые представления запланированы на 12—14 апреля. Они приурочено к юбилею Куклачева, 12 апреля ему исполнилось 75 лет. Ранее Куклачеву провели операцию после обширного инфаркта. Это случилось ночью. Артисту стало плохо на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля, передает МК.RU. Дмитрий Куклачев отмечал, что утром 13 числа его отец находился в тяжелом состоянии.