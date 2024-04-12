Колесников показал, что осталось от его расположения после прилета снаряда ВСУ. Видео

13 апреля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Колесников отмечает, что он стал для ВСУ приоритетной целью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» снял видео, на котором показал последствия дневного удара боевиков по своему дому в Запорожской области. По его словам, это было точное попадание в «десятку» по расположению его подразделения. «Разрушено два дома, сад и гараж. Все что уцелело — это навес. Было точное попадание — в десятку», — говорит на видео Колесников, которое он опубликовал на своей странице в «Вконтакте». Прилет в дом, где временно располагалось его подразделение, Колесников оценил как признание того, что его работа «расценивается ВСУ как особая угроза». Он отметил, что придется быть осторожными, но он продолжит выполнять свой воинский долг. Ранее Колесников сообщил, что украинские военнослужащие пытались убить его при помощи РСЗО HIMARS. По мнению депутата-добровольца, ВСУ охотятся и следят за ним. Это уже не первая попытка атаковать его жилище. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» снял видео, на котором показал последствия дневного удара боевиков по своему дому в Запорожской области. По его словам, это было точное попадание в «десятку» по расположению его подразделения. «Разрушено два дома, сад и гараж. Все что уцелело — это навес. Было точное попадание — в десятку», — говорит на видео Колесников, которое он опубликовал на своей странице в «Вконтакте». Прилет в дом, где временно располагалось его подразделение, Колесников оценил как признание того, что его работа «расценивается ВСУ как особая угроза». Он отметил, что придется быть осторожными, но он продолжит выполнять свой воинский долг. Ранее Колесников сообщил, что украинские военнослужащие пытались убить его при помощи РСЗО HIMARS. По мнению депутата-добровольца, ВСУ охотятся и следят за ним. Это уже не первая попытка атаковать его жилище. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации.