7NEWS: россиянин в одиночку дал отпор мужчине, устроившему поножовщину в Сиднее. Видео

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Нападение произошло в торговом центре Сиднея Фото:

Россиянин оказался единственным человеком, который осмелился дать отпор мужчине в Сиднее. Тот ранее проник в австралийский торговый центр с ножом и убил шестерых. Об этом сообщает телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев произошедшего.

«Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке нападавшему „Не подходи!“… Именно он дал отпор нападавшему», — заявил телеведущий во время эфира.

Отмечается, что россиянин задержал мужчину на эскалаторе, используя столб от ограждения. При этом посольство России в Австралии сообщало, что у них пока нет данных о россиянах, которые пострадали во время инцидента.

До этого неизвестный мужчина проник с ножом в торговый центр Сиднея. Он нанес несколько ножевых ранений гражданским. Погибли шесть человек. После началась эвакуация. Нападавшего удалось ликвидировать. Более подробная информация — в материале URA.RU.

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Россиянин оказался единственным человеком, который осмелился дать отпор мужчине в Сиднее. Тот ранее проник в австралийский торговый центр с ножом и убил шестерых. Об этом сообщает телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев произошедшего. «Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке нападавшему „Не подходи!“… Именно он дал отпор нападавшему», — заявил телеведущий во время эфира. Отмечается, что россиянин задержал мужчину на эскалаторе, используя столб от ограждения. При этом посольство России в Австралии сообщало, что у них пока нет данных о россиянах, которые пострадали во время инцидента. До этого неизвестный мужчина проник с ножом в торговый центр Сиднея. Он нанес несколько ножевых ранений гражданским. Погибли шесть человек. После началась эвакуация. Нападавшего удалось ликвидировать. Более подробная информация — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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