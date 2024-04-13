7NEWS: россиянин в одиночку дал отпор мужчине, устроившему поножовщину в Сиднее. Видео

13 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Нападение произошло в торговом центре Сиднея Фото: STEVE MARKHAM/EPA/ТАСС Россиянин оказался единственным человеком, который осмелился дать отпор мужчине в Сиднее. Тот ранее проник в австралийский торговый центр с ножом и убил шестерых. Об этом сообщает телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев произошедшего. «Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке нападавшему „Не подходи!“… Именно он дал отпор нападавшему», — заявил телеведущий во время эфира . Отмечается, что россиянин задержал мужчину на эскалаторе, используя столб от ограждения. При этом посольство России в Австралии сообщало, что у них пока нет данных о россиянах, которые пострадали во время инцидента. До этого неизвестный мужчина проник с ножом в торговый центр Сиднея. Он нанес несколько ножевых ранений гражданским. Погибли шесть человек. После началась эвакуация. Нападавшего удалось ликвидировать. Более подробная информация — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянин оказался единственным человеком, который осмелился дать отпор мужчине в Сиднее. Тот ранее проник в австралийский торговый центр с ножом и убил шестерых. Об этом сообщает телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев произошедшего. «Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке нападавшему „Не подходи!“… Именно он дал отпор нападавшему», — заявил телеведущий во время эфира. Отмечается, что россиянин задержал мужчину на эскалаторе, используя столб от ограждения. При этом посольство России в Австралии сообщало, что у них пока нет данных о россиянах, которые пострадали во время инцидента. До этого неизвестный мужчина проник с ножом в торговый центр Сиднея. Он нанес несколько ножевых ранений гражданским. Погибли шесть человек. После началась эвакуация. Нападавшего удалось ликвидировать. Более подробная информация — в материале URA.RU.