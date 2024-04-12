Участница шоу «Голос» проведет в ЯНАО мастер-класс по вокалу

Джазовая певица Этери Бериашвили проведет 14 апреля урок по вокалу в Пангодах

13 апреля 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

В Пангодах 13 апреля прошел первый мастер-класс по вокалу Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Пангодах (ЯНАО) 14 апреля джазовая певица и педагог Этери Бериашвили проведет мастер-класс по владению голосом. Она известна по участию в музыкальных телешоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщили в пресс-службе администрации надымского района. «Она ответит на вопросы и пообщается с жителями поселка и города, а также даст несколько полезных советов в рамках мастер-класса для ребят, занимающимися вокалом. В пангодинском доме культуры газовиков „Юбилейном“ мастер-класс пройдет 13 апреля в 12:30, а мотивационная встреча в 14:00. Надымчан на мастер-класс ждут в „Прометее“ 14 апреля в 12:00, а на встрече — в 13:30», — написала администрация района в telegram-канале. Этери Бериашвили — знаменитая грузинская джазовая певица. Многим она знакома благодаря участию во втором сезоне шоу «Голос», роли в мюзикле «Мамма Миа» и роли эксперта в проекте «Ну-ка, все вместе!». Певица должна дать два благотворительных концерта в Надыме и Пангодах. Все вырученные от продажи билетов деньги направят на реализацию совместного проекта общества «Газпром добыча Надым» и администрации района «Академия талантов». Он направлен на организацию и проведение мастер-классов с именитыми спортсменами и деятелями искусства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пангодах (ЯНАО) 14 апреля джазовая певица и педагог Этери Бериашвили проведет мастер-класс по владению голосом. Она известна по участию в музыкальных телешоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщили в пресс-службе администрации надымского района. «Она ответит на вопросы и пообщается с жителями поселка и города, а также даст несколько полезных советов в рамках мастер-класса для ребят, занимающимися вокалом. В пангодинском доме культуры газовиков „Юбилейном“ мастер-класс пройдет 13 апреля в 12:30, а мотивационная встреча в 14:00. Надымчан на мастер-класс ждут в „Прометее“ 14 апреля в 12:00, а на встрече — в 13:30», — написала администрация района в telegram-канале. Этери Бериашвили — знаменитая грузинская джазовая певица. Многим она знакома благодаря участию во втором сезоне шоу «Голос», роли в мюзикле «Мамма Миа» и роли эксперта в проекте «Ну-ка, все вместе!». Певица должна дать два благотворительных концерта в Надыме и Пангодах. Все вырученные от продажи билетов деньги направят на реализацию совместного проекта общества «Газпром добыча Надым» и администрации района «Академия талантов». Он направлен на организацию и проведение мастер-классов с именитыми спортсменами и деятелями искусства.