Курганские спасатели на аэролодке «Пиранья 6» устраняют ледовые заторы на Тоболе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения по спасению утопающего. Челябинск, аэролодка
Ледовые заторы обнаружены выше по течению Тобола (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Курганские спасатели устраняют ледовые заторы, образующиеся выше по течению Тобола, при помощи аэролодки «Пиранья 6». Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Специалистами Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ проводится мониторинг ледовой обстановки на реке Тобол в районе гидроузла в Кургане для выявления ледовых заторов. Они собираются выше по течению и могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны», — написано в telegram-канале ведомства.

В регионе усугубляется паводковая обстановка. Большая вода приближается к Кургану, где круглосуточно укрепляют дамбу и прочие гидротехнические сооружения для защиты города от наводнения. Главное о паводке в Курганской области к вечеру 13 апреля — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские спасатели устраняют ледовые заторы, образующиеся выше по течению Тобола, при помощи аэролодки «Пиранья 6». Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Специалистами Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ проводится мониторинг ледовой обстановки на реке Тобол в районе гидроузла в Кургане для выявления ледовых заторов. Они собираются выше по течению и могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны», — написано в telegram-канале ведомства. В регионе усугубляется паводковая обстановка. Большая вода приближается к Кургану, где круглосуточно укрепляют дамбу и прочие гидротехнические сооружения для защиты города от наводнения. Главное о паводке в Курганской области к вечеру 13 апреля — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...