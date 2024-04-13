Курганские спасатели на аэролодке «Пиранья 6» устраняют ледовые заторы на Тоболе

Курганские спасатели устраняют ледовые заторы, образующиеся выше по течению Тобола, при помощи аэролодки «Пиранья 6». Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Специалистами Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ проводится мониторинг ледовой обстановки на реке Тобол в районе гидроузла в Кургане для выявления ледовых заторов. Они собираются выше по течению и могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны», — написано в telegram-канале ведомства.
В регионе усугубляется паводковая обстановка. Большая вода приближается к Кургану, где круглосуточно укрепляют дамбу и прочие гидротехнические сооружения для защиты города от наводнения. Главное о паводке в Курганской области к вечеру 13 апреля — в материале URA.RU.
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Курганские спасатели устраняют ледовые заторы, образующиеся выше по течению Тобола, при помощи аэролодки «Пиранья 6». Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Специалистами Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ проводится мониторинг ледовой обстановки на реке Тобол в районе гидроузла в Кургане для выявления ледовых заторов. Они собираются выше по течению и могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны», — написано в telegram-канале ведомства. В регионе усугубляется паводковая обстановка. Большая вода приближается к Кургану, где круглосуточно укрепляют дамбу и прочие гидротехнические сооружения для защиты города от наводнения. Главное о паводке в Курганской области к вечеру 13 апреля — в материале URA.RU.