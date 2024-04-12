Развлечения Спорт Петр Ян посетил колонию в Невьянске. Фото 13 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 + Перед началом матча Петр Ян выступил для осужденных с напутственной речью (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, 13 апреля посетил колонию ИК-46 в Невьянске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Впервые в жизни знаменитый российский боец Петр Ян побывал в невьянской колонии ИК-46. Там провели футбольный турнир между осужденными и командой из Екатеринбурга», — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Петр Ян выступил перед осужденными с напутственной речью, в которой подчеркнул важность здорового образа жизни и спорта. Он рассказал, что нужно уделять внимание развитию как духовной, так и физической стороне личности. Также спортсмен призвал не сдаваться и стремиться к самосовершенствованию. Сам боец сейчас восстанавливается после операции. Во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена Петр Ян повредил колено. В московской больнице ему сделали операцию. ГУФСИН России по Свердловской области Фото: ГУФСИН России по Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, 13 апреля посетил колонию ИК-46 в Невьянске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Впервые в жизни знаменитый российский боец Петр Ян побывал в невьянской колонии ИК-46. Там провели футбольный турнир между осужденными и командой из Екатеринбурга», — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Петр Ян выступил перед осужденными с напутственной речью, в которой подчеркнул важность здорового образа жизни и спорта. Он рассказал, что нужно уделять внимание развитию как духовной, так и физической стороне личности. Также спортсмен призвал не сдаваться и стремиться к самосовершенствованию. Сам боец сейчас восстанавливается после операции. Во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена Петр Ян повредил колено. В московской больнице ему сделали операцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям