12 апреля 2024

Петр Ян посетил колонию в Невьянске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоу RCC 17 в КРК «Уралец». Екатеринбург, ян петр
Перед началом матча Петр Ян выступил для осужденных с напутственной речью (архивное фото) Фото:

Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, 13 апреля посетил колонию ИК-46 в Невьянске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

«Впервые в жизни знаменитый российский боец Петр Ян побывал в невьянской колонии ИК-46. Там провели футбольный турнир между осужденными и командой из Екатеринбурга», — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Петр Ян выступил перед осужденными с напутственной речью, в которой подчеркнул важность здорового образа жизни и спорта. Он рассказал, что нужно уделять внимание развитию как духовной, так и физической стороне личности. Также спортсмен призвал не сдаваться и стремиться к самосовершенствованию.

Сам боец сейчас восстанавливается после операции. Во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена Петр Ян повредил колено. В московской больнице ему сделали операцию.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, 13 апреля посетил колонию ИК-46 в Невьянске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Впервые в жизни знаменитый российский боец Петр Ян побывал в невьянской колонии ИК-46. Там провели футбольный турнир между осужденными и командой из Екатеринбурга», — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Петр Ян выступил перед осужденными с напутственной речью, в которой подчеркнул важность здорового образа жизни и спорта. Он рассказал, что нужно уделять внимание развитию как духовной, так и физической стороне личности. Также спортсмен призвал не сдаваться и стремиться к самосовершенствованию. Сам боец сейчас восстанавливается после операции. Во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена Петр Ян повредил колено. В московской больнице ему сделали операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...