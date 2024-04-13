13 апреля 2024

Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
Турецкие авиаперевозчики отменяют полеты в столицу Иордании Фото:

Авиаперевозчики Turkish Airlines и Pegasus отменили полеты из Стамбула в столицу Иордании. На такие меры компании пошли из-за возможной атаки Ирана на Израиль.

«Компания Pegasus отменила рейс из стамбульского аэропорта в Амман, запланированный на 23:30 13 апреля. Turkish Airlines в свою очередь отменила рейс, который должен был вылететь в 01:55 14 апреля», — сообщают РИА Новости.

Из-за ожидаемого нападения Ирана на Израиль Иордания закрыла воздушное пространство для всех прибывающих, убывающих и транзитных летательных аппаратов. 14 апреля ночью Израиль закрывает аэропорт «Бен-Гурион».

13 апреля Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В США допустили, что атака может произойти утром 14 апреля.

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Авиаперевозчики Turkish Airlines и Pegasus отменили полеты из Стамбула в столицу Иордании. На такие меры компании пошли из-за возможной атаки Ирана на Израиль. «Компания Pegasus отменила рейс из стамбульского аэропорта в Амман, запланированный на 23:30 13 апреля. Turkish Airlines в свою очередь отменила рейс, который должен был вылететь в 01:55 14 апреля», — сообщают РИА Новости. Из-за ожидаемого нападения Ирана на Израиль Иордания закрыла воздушное пространство для всех прибывающих, убывающих и транзитных летательных аппаратов. 14 апреля ночью Израиль закрывает аэропорт «Бен-Гурион». 13 апреля Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В США допустили, что атака может произойти утром 14 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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