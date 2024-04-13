Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль

Авиаперевозчики Turkish Airlines и Pegasus отменили полеты из Стамбула в столицу Иордании. На такие меры компании пошли из-за возможной атаки Ирана на Израиль.
«Компания Pegasus отменила рейс из стамбульского аэропорта в Амман, запланированный на 23:30 13 апреля. Turkish Airlines в свою очередь отменила рейс, который должен был вылететь в 01:55 14 апреля», — сообщают РИА Новости.
Из-за ожидаемого нападения Ирана на Израиль Иордания закрыла воздушное пространство для всех прибывающих, убывающих и транзитных летательных аппаратов. 14 апреля ночью Израиль закрывает аэропорт «Бен-Гурион».
13 апреля Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В США допустили, что атака может произойти утром 14 апреля.
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