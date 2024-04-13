13 апреля 2024
12 апреля 2024

Мизулина отреагировала на избиение ребенка из Нового Уренгоя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина направила обращение в СКР Фото:

Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина посмотрела видео, на котором группа подростков из семей мигрантов избивает ребенка из Нового Уренгоя (ЯНАО). В связи с этим она решила направить обращение в Следственный комитет России (СКР). Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня многие присылают видео избиения подростка из Нового Уренгоя. Как рассказал сам парень одному из telegram-каналов, на него напали целой группой, когда конфликт был вроде уже исчерпан. Направим обращение в СКР с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения школьника. В соцсетях было размещено видео, на котором толпа мигрантов накинулась на ребенка.

Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. Например, на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса.

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Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина посмотрела видео, на котором группа подростков из семей мигрантов избивает ребенка из Нового Уренгоя (ЯНАО). В связи с этим она решила направить обращение в Следственный комитет России (СКР). Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня многие присылают видео избиения подростка из Нового Уренгоя. Как рассказал сам парень одному из telegram-каналов, на него напали целой группой, когда конфликт был вроде уже исчерпан. Направим обращение в СКР с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения школьника. В соцсетях было размещено видео, на котором толпа мигрантов накинулась на ребенка. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. Например, на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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