Мизулина отреагировала на избиение ребенка из Нового Уренгоя. Скрин

14 апреля 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина направила обращение в СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина посмотрела видео, на котором группа подростков из семей мигрантов избивает ребенка из Нового Уренгоя (ЯНАО). В связи с этим она решила направить обращение в Следственный комитет России (СКР). Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня многие присылают видео избиения подростка из Нового Уренгоя. Как рассказал сам парень одному из telegram-каналов, на него напали целой группой, когда конфликт был вроде уже исчерпан. Направим обращение в СКР с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения школьника. В соцсетях было размещено видео, на котором толпа мигрантов накинулась на ребенка. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. Например, на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Фото: telegram-канал «Екатерина Мизулина» Фото: telegram-канал «Екатерина Мизулина» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина посмотрела видео, на котором группа подростков из семей мигрантов избивает ребенка из Нового Уренгоя (ЯНАО). В связи с этим она решила направить обращение в Следственный комитет России (СКР). Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня многие присылают видео избиения подростка из Нового Уренгоя. Как рассказал сам парень одному из telegram-каналов, на него напали целой группой, когда конфликт был вроде уже исчерпан. Направим обращение в СКР с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения школьника. В соцсетях было размещено видео, на котором толпа мигрантов накинулась на ребенка. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. Например, на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса.