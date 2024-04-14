Гладков: из Белгородской области вывезено более 11 тысяч детей

14 апреля 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков выразил благодарность главам других российских регионов за помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о переселении более 11,5 тысяч детей из региона из-за обстрелов со стороны ВСУ. Дети были размещены в 34 различных российских регионах. «На сегодняшний день за пределами региона, а точнее, в 34 регионах Российской Федерации, находятся более 11,5 тысяч наших детей», — написал Гладков на своей странице в соцсети Вконтакте. Губернатор выразил благодарность главам регионов за поддержку и заботу о детях, которые были вынуждены покинуть свои дома. Он отметил, что для детей создаются условия для полноценной жизни и обучения, включая организацию образовательных мероприятий и культурных посещений. Например, в Пензенской области для детей был организован образовательный квест, в Ставропольском крае они приняли участие в посадке аллеи сирени, а в Московской области посетили космическую школу. Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова сообщила, что детей, которых вывезут из Белгородской области на время атак ВСУ, направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года. По ее словам, родители могут работать удаленно и находиться вместе с вывезенными из Белгородской области детьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о переселении более 11,5 тысяч детей из региона из-за обстрелов со стороны ВСУ. Дети были размещены в 34 различных российских регионах. «На сегодняшний день за пределами региона, а точнее, в 34 регионах Российской Федерации, находятся более 11,5 тысяч наших детей», — написал Гладков на своей странице в соцсети Вконтакте. Губернатор выразил благодарность главам регионов за поддержку и заботу о детях, которые были вынуждены покинуть свои дома. Он отметил, что для детей создаются условия для полноценной жизни и обучения, включая организацию образовательных мероприятий и культурных посещений. Например, в Пензенской области для детей был организован образовательный квест, в Ставропольском крае они приняли участие в посадке аллеи сирени, а в Московской области посетили космическую школу. Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова сообщила, что детей, которых вывезут из Белгородской области на время атак ВСУ, направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года. По ее словам, родители могут работать удаленно и находиться вместе с вывезенными из Белгородской области детьми.