13 апреля 2024
12 апреля 2024

Тюменские KFC переименуют в Rostic’s

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, ростикс, rostics, rostic's
14 тюменских ресторанов KFC в мае переименуют в Rostic’s Фото:

В Тюменской области в мае этого года начнется ребрендинг ресторанов KFC. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», которая управляет брендами Rostic’s и KFC в России. Отмечается, что один ресторан в Тюмени уже был переименован в Rostic’s в начале марта.

«На сегодняшний день в Тюмени под брендом Rostic’s работает ресторан в ТЦ „Вояж“. Ребрендинг оставшихся 12 ресторанов KFC в Тюмени, как и двух ресторанов в Тобольске, начнется в мае», — рассказали представители компании РБК Тюмень. Уточняется, что ребрендинг будет поэтапным и завершится к лету.

Как сообщил корреспондент РБК Тюмень, посетивший Rostic’s в ТЦ «Вояж», меню почти не изменилось. Он отметил, что поменялись только названия отдельных блюд. К примеру, «Боксмастер» переименовали в «Ростмастер».

В ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. В прошлом году пресс-служба компании сообщала, что в Тюмени сеть ресторанов не будет переименовывать свои заведения.

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В Тюменской области в мае этого года начнется ребрендинг ресторанов KFC. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», которая управляет брендами Rostic’s и KFC в России. Отмечается, что один ресторан в Тюмени уже был переименован в Rostic’s в начале марта. «На сегодняшний день в Тюмени под брендом Rostic’s работает ресторан в ТЦ „Вояж“. Ребрендинг оставшихся 12 ресторанов KFC в Тюмени, как и двух ресторанов в Тобольске, начнется в мае», — рассказали представители компании РБК Тюмень. Уточняется, что ребрендинг будет поэтапным и завершится к лету. Как сообщил корреспондент РБК Тюмень, посетивший Rostic’s в ТЦ «Вояж», меню почти не изменилось. Он отметил, что поменялись только названия отдельных блюд. К примеру, «Боксмастер» переименовали в «Ростмастер». В ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. В прошлом году пресс-служба компании сообщала, что в Тюмени сеть ресторанов не будет переименовывать свои заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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