Тюменские KFC переименуют в Rostic’s

14 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

14 тюменских ресторанов KFC в мае переименуют в Rostic’s Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области в мае этого года начнется ребрендинг ресторанов KFC. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», которая управляет брендами Rostic’s и KFC в России. Отмечается, что один ресторан в Тюмени уже был переименован в Rostic’s в начале марта. «На сегодняшний день в Тюмени под брендом Rostic’s работает ресторан в ТЦ „Вояж“. Ребрендинг оставшихся 12 ресторанов KFC в Тюмени, как и двух ресторанов в Тобольске, начнется в мае», — рассказали представители компании РБК Тюмень. Уточняется, что ребрендинг будет поэтапным и завершится к лету. Как сообщил корреспондент РБК Тюмень, посетивший Rostic’s в ТЦ «Вояж», меню почти не изменилось. Он отметил, что поменялись только названия отдельных блюд. К примеру, «Боксмастер» переименовали в «Ростмастер». В ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. В прошлом году пресс-служба компании сообщала, что в Тюмени сеть ресторанов не будет переименовывать свои заведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в мае этого года начнется ребрендинг ресторанов KFC. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест», которая управляет брендами Rostic’s и KFC в России. Отмечается, что один ресторан в Тюмени уже был переименован в Rostic’s в начале марта. «На сегодняшний день в Тюмени под брендом Rostic’s работает ресторан в ТЦ „Вояж“. Ребрендинг оставшихся 12 ресторанов KFC в Тюмени, как и двух ресторанов в Тобольске, начнется в мае», — рассказали представители компании РБК Тюмень. Уточняется, что ребрендинг будет поэтапным и завершится к лету. Как сообщил корреспондент РБК Тюмень, посетивший Rostic’s в ТЦ «Вояж», меню почти не изменилось. Он отметил, что поменялись только названия отдельных блюд. К примеру, «Боксмастер» переименовали в «Ростмастер». В ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. В прошлом году пресс-служба компании сообщала, что в Тюмени сеть ресторанов не будет переименовывать свои заведения.