Дрессировщик Куклачев впервые вышел на связь после инфаркта

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Творческая встреча в пресс-центре ТАСС с художественным руководителем «Театра кошек» Юрием Куклачёвым. 2 апреля 2024. Москва, куклачев юрий
Юрий Куклачев был в сознании во время операции на сердце Фото:

Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Ранее артисту провели операцию на сердце.

«Во время операции на сердце был в сознании. Поставили пять стентов», — передает сообщение Куклачева ТАСС, которое пообщалось с дрессировщиком.

Куклачеву стало плохо с сердцем на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. Медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию. Позже сын Дмитрий сообщил, что его знаменитый отец находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции.

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Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Ранее артисту провели операцию на сердце. «Во время операции на сердце был в сознании. Поставили пять стентов», — передает сообщение Куклачева ТАСС, которое пообщалось с дрессировщиком. Куклачеву стало плохо с сердцем на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. Медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию. Позже сын Дмитрий сообщил, что его знаменитый отец находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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