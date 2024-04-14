Дрессировщик Куклачев впервые вышел на связь после инфаркта

Юрий Куклачев был в сознании во время операции на сердце
Дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Ранее артисту провели операцию на сердце.
«Во время операции на сердце был в сознании. Поставили пять стентов», — передает сообщение Куклачева ТАСС, которое пообщалось с дрессировщиком.
Куклачеву стало плохо с сердцем на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. Медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию. Позже сын Дмитрий сообщил, что его знаменитый отец находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции.
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