Спасатели выловили курганский мост, угрожавший главной дамбе города. Фото

14 апреля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Спасатели поймали смытый течением мост, который угрожал главной дамбе Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково (Курганская область), смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в своем telegram-канале. «Специалистам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось поймать и пришвартовать к берегу деревянный мост, который снесло течением в результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол в Темляково. Мост двигался в сторону Кургана создавая затор», — указано в канале «МЧС Курганской области». Специалисты занимаются доставкой моста на сушу для последующего распила. Ранее URA.RU писало, что в деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло мост мощным течением Тобола. По течению конструкция шла в Курган, от чего существовал риск того, что пострадает главная дамба города. Также сообщалось, что мужчины на лодке пытались привязать другую его часть. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции агентства. Сотрудники МЧС России поймали мост, угрожавший главной дамбе Кургана telegram-канал «МЧС Курганской области», web.telegram.org Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково (Курганская область), смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в своем telegram-канале. «Специалистам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось поймать и пришвартовать к берегу деревянный мост, который снесло течением в результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол в Темляково. Мост двигался в сторону Кургана создавая затор», — указано в канале «МЧС Курганской области». Специалисты занимаются доставкой моста на сушу для последующего распила. Ранее URA.RU писало, что в деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло мост мощным течением Тобола. По течению конструкция шла в Курган, от чего существовал риск того, что пострадает главная дамба города. Также сообщалось, что мужчины на лодке пытались привязать другую его часть. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции агентства.