Спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково (Курганская область), смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в своем telegram-канале.
«Специалистам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось поймать и пришвартовать к берегу деревянный мост, который снесло течением в результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол в Темляково. Мост двигался в сторону Кургана создавая затор», — указано в канале «МЧС Курганской области». Специалисты занимаются доставкой моста на сушу для последующего распила.
Ранее URA.RU писало, что в деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло мост мощным течением Тобола. По течению конструкция шла в Курган, от чего существовал риск того, что пострадает главная дамба города. Также сообщалось, что мужчины на лодке пытались привязать другую его часть. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции агентства.
Сотрудники МЧС России поймали мост, угрожавший главной дамбе Кургана
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Спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково (Курганская область), смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в своем telegram-канале. «Специалистам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось поймать и пришвартовать к берегу деревянный мост, который снесло течением в результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол в Темляково. Мост двигался в сторону Кургана создавая затор», — указано в канале «МЧС Курганской области». Специалисты занимаются доставкой моста на сушу для последующего распила. Ранее URA.RU писало, что в деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло мост мощным течением Тобола. По течению конструкция шла в Курган, от чего существовал риск того, что пострадает главная дамба города. Также сообщалось, что мужчины на лодке пытались привязать другую его часть. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции агентства.