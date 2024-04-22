Российская академия художеств (РАХ) присвоила золотую медаль за развитие современного искусства в Уральском федеральном округе Олегу Гусеву, учредителю центра «Главный проспект» в Екатеринбурге. Награду меценату вручил член РАХ Владимир Анисимов, передает корреспондент URA.RU.
«В этот выставочный зал тянет. Мне здесь хочется делать выставки, приятно это делать. О деятельности Олега Андреевича хорошо знают в Российской академии художеств. Причем знают даже лучше, чем кто-либо, поэтому президент РАХ присвоил Олегу Андреевичу медаль за огромную просветительскую деятельность, за талант искать и находить художников, а некоторым давать путевку в жизнь», — отметил Анисимов.
Международный центр искусств «Главный проспект» — это современное арт-пространство, которое появилось в 2018 году для проведения выставок, концертов, лекториев и других культурных мероприятий. Его учредителем является Олег Гусев — бывший уральский банкир и политик. Галерея построена вокруг Аффинажного завода — памятника архитектуры, который был возведен в 1916 году.
В «Главном проспекте» выставляют известные произведения. Здесь ранее публике представили мистическую картину, которая следит за посетителями, а также показывали картины Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Жоана Миро.
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