На предприятии курганского «гусиного короля» выросли убытки на десятки миллионов

Компания курганского бизнесмена «Дом бытовых услуг» увеличила убытки

15 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

У компании «Дом бытовых услуг» выросли убытки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье курганского бизнесмена Александра Махалова, увеличила убытки более чем на 38,6 миллиона рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия за 2023 год. Махалов владеет одним из крупнейших в России племзаводом по разведению гусей. «Чистые убытки ООО „Дом бытовых услуг“ за 2023 год: 38 619 000 рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 3 805 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Выручка компании сократилась с 70,5 до 66,4 млн рублей. Стоимость самого бизнеса — 137,1 млн, что почти на 60 млн рублей меньше, чем в начале 2024 года. Фирма оформлена на дочерей Махалова — Анастасию Лушникову и Софию Махалову, которым принадлежит по 50% акций. Ранее URA.RU писало, что компания одного из богатейших курганцев в 328 раз увеличила прибыль. Агрохолдинг «Кургансемена» депутата облдумы Марата Исламова за 2023 год заработал более 115 млн рублей. Также в фирме выросла выручка на 156,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье курганского бизнесмена Александра Махалова, увеличила убытки более чем на 38,6 миллиона рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия за 2023 год. Махалов владеет одним из крупнейших в России племзаводом по разведению гусей. «Чистые убытки ООО „Дом бытовых услуг“ за 2023 год: 38 619 000 рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 3 805 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Выручка компании сократилась с 70,5 до 66,4 млн рублей. Стоимость самого бизнеса — 137,1 млн, что почти на 60 млн рублей меньше, чем в начале 2024 года. Фирма оформлена на дочерей Махалова — Анастасию Лушникову и Софию Махалову, которым принадлежит по 50% акций. Ранее URA.RU писало, что компания одного из богатейших курганцев в 328 раз увеличила прибыль. Агрохолдинг «Кургансемена» депутата облдумы Марата Исламова за 2023 год заработал более 115 млн рублей. Также в фирме выросла выручка на 156,6 млн рублей.