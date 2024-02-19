Предприятие курганского «гусиного короля» в пять раз сократило прибыль

20 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

ООО «Дом бытовых услуг» сократило прибыль более чем на 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье Александра Махалова, в пять раз сократила чистую прибыль. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия за 2022 год. Махалов известен как владелец крупнейшего в стране племзавода по разведению гусей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Дом бытовых услуг“. Чистая прибыль за 2022 год: 3 805 000 рублей. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года (18 927 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Дом бытовых услуг». Ответ ожидается. По данным СБИС, ООО «Дом бытовых услуг» владеют дочери Махалова. Им принадлежит по 50% акций предприятия. Фирма занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Стоимость бизнеса оценивается в 188 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что племзавод курганского «гусиного короля» более чем в два раза сократил выручку. Доходы птицекомплекса за год снизилась со 107 до 42 млн рублей. Чистые убытки по итогам 2022 года выросли до 24,2 млн рублей. В компании агентству пояснили, что рост убытков на племзаводе произошел из-за уменьшения маточного поголовья птицы. Также сообщалось, что банк «Курган», которым владеет бизнесмен Махалов, увеличил чистую прибыль до 62 млн рублей. Это 38% больше, чем в 2021 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье Александра Махалова, в пять раз сократила чистую прибыль. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия за 2022 год. Махалов известен как владелец крупнейшего в стране племзавода по разведению гусей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Дом бытовых услуг“. Чистая прибыль за 2022 год: 3 805 000 рублей. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года (18 927 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Дом бытовых услуг». Ответ ожидается. По данным СБИС, ООО «Дом бытовых услуг» владеют дочери Махалова. Им принадлежит по 50% акций предприятия. Фирма занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Стоимость бизнеса оценивается в 188 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что племзавод курганского «гусиного короля» более чем в два раза сократил выручку. Доходы птицекомплекса за год снизилась со 107 до 42 млн рублей. Чистые убытки по итогам 2022 года выросли до 24,2 млн рублей. В компании агентству пояснили, что рост убытков на племзаводе произошел из-за уменьшения маточного поголовья птицы. Также сообщалось, что банк «Курган», которым владеет бизнесмен Махалов, увеличил чистую прибыль до 62 млн рублей. Это 38% больше, чем в 2021 году.