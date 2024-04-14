Суд отказал мэрии Челябинска в аресте счетов дорожников на 246,7 млн рублей

15 апреля 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Суд отказал мэрии Челябинска в принятии обеспечительных мер по искам к дорожникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отказал мэрии Челябинска в наложении ареста на счета дорожных фирм, на общую сумму в 246,7 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Обеспечительные меры комитет дорожного хозяйства (КДХ) мэрии требовал применить к компаниям «Ойкумена» (Москва), «Союз автодор» (Иваново) и «ЭлектроСтрой» (Челябинск) в рамках взыскания штрафов за претензии по уборке снега зимой. «В удовлетворении заявления комитета дорожного хозяйства города Челябинска о принятии обеспечительных мер в виде „наложения ареста на денежные средства“, в размере суммы исковых требований, 24 млн 708 тысяч 863 рублей 89 копеек, отказать», — говорится в сообщении по иску к фирме «Союз автодор». С этой компании КДХ взыскивает 24,7 млн рублей. Поводом для отказа стал тот факт, что деньги, на которые власти пытаются наложить арест, находятся в банке ВТБ. Формально они пока принадлежат банку. Мэрия перечислила их в качестве оплаты за исполнение годового контракта, который еще не завершен. Суд постановил, что арестовывать деньги банка нельзя. Аналогичные отказы содержится и по другим искам, к «Ойкумене» и к «ЭлектроСтрою». С «Ойкумены» КДХ пытается взыскать средства по четырем искам — на 60,7 млн, на 9,7 млн, на 6,7 млн и на 60,2 млн рублей. «ЭлектроСтрою» выставлен штраф на 77,3 млн рублей. «Ойкумена» стала первой фирмой, счет которой пытались арестовать, но суд в ходатайстве мэрии отказал. Источник URA.RU в дорожной отрасли сообщил, что если бы требования мэрии о блокировке счетов удовлетворили, работа дорожных фирм была бы полностью парализована. При этом ни в одной компании суды с мэрией не комментируют и на запросы URA.RU не отвечают. Все ответчики по искам мэрии входят в пул из предприятий, отвечающих за уборку дорог в регионе. После аномальных снегопадов перед Новым годом и в каникулы после них дворы и улицы города были завалены снегом. Власти посчитали, что отвечать должны дорожники и выставили им многомиллионные штрафы. Мэр Челябинска Наталья Котова на отчете перед гордумой заявила, что взыскания с дорожных подрядчиков помогут предотвратить ситуацию в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отказал мэрии Челябинска в наложении ареста на счета дорожных фирм, на общую сумму в 246,7 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Обеспечительные меры комитет дорожного хозяйства (КДХ) мэрии требовал применить к компаниям «Ойкумена» (Москва), «Союз автодор» (Иваново) и «ЭлектроСтрой» (Челябинск) в рамках взыскания штрафов за претензии по уборке снега зимой. «В удовлетворении заявления комитета дорожного хозяйства города Челябинска о принятии обеспечительных мер в виде „наложения ареста на денежные средства“, в размере суммы исковых требований, 24 млн 708 тысяч 863 рублей 89 копеек, отказать», — говорится в сообщении по иску к фирме «Союз автодор». С этой компании КДХ взыскивает 24,7 млн рублей. Поводом для отказа стал тот факт, что деньги, на которые власти пытаются наложить арест, находятся в банке ВТБ. Формально они пока принадлежат банку. Мэрия перечислила их в качестве оплаты за исполнение годового контракта, который еще не завершен. Суд постановил, что арестовывать деньги банка нельзя. Аналогичные отказы содержится и по другим искам, к «Ойкумене» и к «ЭлектроСтрою». С «Ойкумены» КДХ пытается взыскать средства по четырем искам — на 60,7 млн, на 9,7 млн, на 6,7 млн и на 60,2 млн рублей. «ЭлектроСтрою» выставлен штраф на 77,3 млн рублей. «Ойкумена» стала первой фирмой, счет которой пытались арестовать, но суд в ходатайстве мэрии отказал. Источник URA.RU в дорожной отрасли сообщил, что если бы требования мэрии о блокировке счетов удовлетворили, работа дорожных фирм была бы полностью парализована. При этом ни в одной компании суды с мэрией не комментируют и на запросы URA.RU не отвечают. Все ответчики по искам мэрии входят в пул из предприятий, отвечающих за уборку дорог в регионе. После аномальных снегопадов перед Новым годом и в каникулы после них дворы и улицы города были завалены снегом. Власти посчитали, что отвечать должны дорожники и выставили им многомиллионные штрафы. Мэр Челябинска Наталья Котова на отчете перед гордумой заявила, что взыскания с дорожных подрядчиков помогут предотвратить ситуацию в 2024 году.