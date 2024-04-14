Курганские артиллеристы из зоны спецоперации попросили земляков приобрести спутниковую систему Starlink, чтобы пробивать украинские станции РЭБ. Видеообращение бойца из Шадринска с позывным Матроскин появилось в одном из волонтерских сообществ. Starlink разработал американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск.
«Нам жизненно необходимы устойчивая связь и интернет. Пробивать вражеские РЭБ способна спутниковая система Starlink. Она хорошо себя показала, когда нужно выполнить боевую задачу или вывести людей из-под обстрела», — сказал на видео военнослужащий Матроскин.
Ранее URA.RU писало, что разработки Илона Маска помогают российским бойцам на фронте. По информации WSJ, системы Starlink военным в зону СВО отправляют посредники. Ее используют для управления дронами и связи с командованием.
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Курганские артиллеристы из зоны спецоперации попросили земляков приобрести спутниковую систему Starlink, чтобы пробивать украинские станции РЭБ. Видеообращение бойца из Шадринска с позывным Матроскин появилось в одном из волонтерских сообществ. Starlink разработал американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск. «Нам жизненно необходимы устойчивая связь и интернет. Пробивать вражеские РЭБ способна спутниковая система Starlink. Она хорошо себя показала, когда нужно выполнить боевую задачу или вывести людей из-под обстрела», — сказал на видео военнослужащий Матроскин. Ранее URA.RU писало, что разработки Илона Маска помогают российским бойцам на фронте. По информации WSJ, системы Starlink военным в зону СВО отправляют посредники. Ее используют для управления дронами и связи с командованием.