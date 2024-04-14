Курганские артиллеристы попросили земляков купить спутниковую систему Starlink. Видео

15 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Курганские бойцы нуждаются в системе Starlink Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские артиллеристы из зоны спецоперации попросили земляков приобрести спутниковую систему Starlink, чтобы пробивать украинские станции РЭБ. Видеообращение бойца из Шадринска с позывным Матроскин появилось в одном из волонтерских сообществ. Starlink разработал американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск. «Нам жизненно необходимы устойчивая связь и интернет. Пробивать вражеские РЭБ способна спутниковая система Starlink. Она хорошо себя показала, когда нужно выполнить боевую задачу или вывести людей из-под обстрела», — сказал на видео военнослужащий Матроскин. Ранее URA.RU писало, что разработки Илона Маска помогают российским бойцам на фронте. По информации WSJ, системы Starlink военным в зону СВО отправляют посредники. Ее используют для управления дронами и связи с командованием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские артиллеристы из зоны спецоперации попросили земляков приобрести спутниковую систему Starlink, чтобы пробивать украинские станции РЭБ. Видеообращение бойца из Шадринска с позывным Матроскин появилось в одном из волонтерских сообществ. Starlink разработал американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск. «Нам жизненно необходимы устойчивая связь и интернет. Пробивать вражеские РЭБ способна спутниковая система Starlink. Она хорошо себя показала, когда нужно выполнить боевую задачу или вывести людей из-под обстрела», — сказал на видео военнослужащий Матроскин. Ранее URA.RU писало, что разработки Илона Маска помогают российским бойцам на фронте. По информации WSJ, системы Starlink военным в зону СВО отправляют посредники. Ее используют для управления дронами и связи с командованием.