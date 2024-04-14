Власти Курганской области бурят дыры еще в трех округах для защиты от паводка. Видео

15 апреля 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Рядом с Курганом делают дыры в земле, чтобы вода быстрее отступила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области в пойме реки Тобол продолжается бурение скважин, которые, по мнению властей, могут защитить населенные пункты от наводнения. Дыры бурят еще в трех округах. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В пойме Тобола по поручению оперативного штаба КЧС в трех муниципальных округах Курганской области идет интенсивная работа по бурению поймы. Задача — сделать как можно больше неглубоких скважин, чтобы повысить впитываемость почвы влагой», — говорится в сообщении представителей властей региона. В селе Бараба Курганской области вода из реки Тобол начинает подступать к дырам, которые власти уже пробурили, чтобы снизить последствия паводка. Такие же скважины специалисты сделали вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова, бурение поймы должно увеличить впитываемость почвы. При этом специалисты гидрологических институтов сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в пойме реки Тобол продолжается бурение скважин, которые, по мнению властей, могут защитить населенные пункты от наводнения. Дыры бурят еще в трех округах. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В пойме Тобола по поручению оперативного штаба КЧС в трех муниципальных округах Курганской области идет интенсивная работа по бурению поймы. Задача — сделать как можно больше неглубоких скважин, чтобы повысить впитываемость почвы влагой», — говорится в сообщении представителей властей региона. В селе Бараба Курганской области вода из реки Тобол начинает подступать к дырам, которые власти уже пробурили, чтобы снизить последствия паводка. Такие же скважины специалисты сделали вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова, бурение поймы должно увеличить впитываемость почвы. При этом специалисты гидрологических институтов сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.