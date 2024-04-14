В микрорайон Кургана перекрыли дорогу и готовятся сделать переправу

15 апреля 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Власти закрыли дорогу в Нижнюю Утятку из-за паводка (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Кургана из-за паводка перекрыли дорогу к микрорайону Нижняя Утятка. При повышении уровня воды будет сделана переправа. Об этом сообщили представители мэрии в своем telegram-канале. «С 14 апреля и до особого распоряжения дорога к микрорайону Нижняя Утятка в связи с подъемом уровня воды закрыта для движения транспорта. При необходимости, если вода на дороге поднимется выше, спасателями будет организована переправа», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. По данным властей, техника высокой проходимости может проехать в микрорайон. Продолжается эвакуация горожан, автобусы будут ходить до места перелива. В микрорайоне Кургана Чистое поле вода вышла из берегов на речке. Понемногу топит пойму, сообщили местные жители. В областном центре ночью 15 апреля уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа и достиг почти шести метров. У Барабы в Кетовском округе рост составил 23 см за то же время. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана из-за паводка перекрыли дорогу к микрорайону Нижняя Утятка. При повышении уровня воды будет сделана переправа. Об этом сообщили представители мэрии в своем telegram-канале. «С 14 апреля и до особого распоряжения дорога к микрорайону Нижняя Утятка в связи с подъемом уровня воды закрыта для движения транспорта. При необходимости, если вода на дороге поднимется выше, спасателями будет организована переправа», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. По данным властей, техника высокой проходимости может проехать в микрорайон. Продолжается эвакуация горожан, автобусы будут ходить до места перелива. В микрорайоне Кургана Чистое поле вода вышла из берегов на речке. Понемногу топит пойму, сообщили местные жители. В областном центре ночью 15 апреля уровень воды в реке Тобол увеличился на 11 см за два часа и достиг почти шести метров. У Барабы в Кетовском округе рост составил 23 см за то же время. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.