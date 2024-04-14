В Пермском крае подвели итоги всероссийского эксперимента с мигрантами, длившегося год

Проходивший в Пермском крае эксперимент с мигрантами распространят на регионы РФ

15 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мигранты остались довольны курсами, которые проводились для них в Пермском крае Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Адаптационный курс для мигрантов, который проводился в течение 2023 года в Пермском крае, показал свою эффективность. Эксперимент распространят на другие регионы России. Об этом URA.RU рассказали в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН). «Внедрение материалов курса в деятельность субъектов РФ будет проходить в 2024—2025 году в рамках Концепции государственной миграционной политики», — пояснили в ФАДН. Агентство отмечает, что подавляющее большинство иностранцев (90%) осталось довольно всероссийским экспериментом. Это показал опрос участников курса. Чаще всего мигрантов интересовала тема въезда на территорию РФ (22%) и получения патента на работу (19,5%). В Пермском крае занятия для иностранных граждан проводило АНО «Многофункциональный миграционный центр». О возможности прохождения курса мигрантов информировали «в точках их притяжения». 97% опрошенных заявили, что полученная информация оказалась новой для них. В 2023 году Пермский край вошел в число четырех пилотных регионов, где проводились подобные курсы. Также эксперимент проходил в Краснодарском крае, Калининградской и Московской областях. Адаптационный курс был разработан совместно с ведущими вузами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адаптационный курс для мигрантов, который проводился в течение 2023 года в Пермском крае, показал свою эффективность. Эксперимент распространят на другие регионы России. Об этом URA.RU рассказали в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН). «Внедрение материалов курса в деятельность субъектов РФ будет проходить в 2024—2025 году в рамках Концепции государственной миграционной политики», — пояснили в ФАДН. Агентство отмечает, что подавляющее большинство иностранцев (90%) осталось довольно всероссийским экспериментом. Это показал опрос участников курса. Чаще всего мигрантов интересовала тема въезда на территорию РФ (22%) и получения патента на работу (19,5%). В Пермском крае занятия для иностранных граждан проводило АНО «Многофункциональный миграционный центр». О возможности прохождения курса мигрантов информировали «в точках их притяжения». 97% опрошенных заявили, что полученная информация оказалась новой для них. В 2023 году Пермский край вошел в число четырех пилотных регионов, где проводились подобные курсы. Также эксперимент проходил в Краснодарском крае, Калининградской и Московской областях. Адаптационный курс был разработан совместно с ведущими вузами.