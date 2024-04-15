В ДНР объяснили, как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ в Часове Яре

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ препятствуют эвакуации в Часове Яре

15 апреля 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ дают эвакуироваться из населенного пункта только молодежи Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ мешают эвакуации гражданских из Часова Яра. Так они пытаются замедлить наступление ВС РФ. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «Сейчас остановлена принудительная эвакуация из Часова Яра оставшегося населения. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление», — заявил он РИА Новости. По словам Кимаковского, украинцы рассчитывают, что российская армия не будет вести боевые действия там, где находятся мирные люди. Он также отметил, что выехать из населенного пункта позволили только молодежи. Так украинские военные страхуются от возможности передачи онлайн полезной для российской армии информации. В населенном пункте остались люди преклонного возраста. Кимаковский считает, что солдаты ВСУ используют их как «живой щит». Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о напряженной обстановке в Часовом Яре. По его словам, ВС РФ сосредотачивают силы для прорыва обороны ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ВСУ мешают эвакуации гражданских из Часова Яра. Так они пытаются замедлить наступление ВС РФ. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «Сейчас остановлена принудительная эвакуация из Часова Яра оставшегося населения. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление», — заявил он РИА Новости. По словам Кимаковского, украинцы рассчитывают, что российская армия не будет вести боевые действия там, где находятся мирные люди. Он также отметил, что выехать из населенного пункта позволили только молодежи. Так украинские военные страхуются от возможности передачи онлайн полезной для российской армии информации. В населенном пункте остались люди преклонного возраста. Кимаковский считает, что солдаты ВСУ используют их как «живой щит». Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о напряженной обстановке в Часовом Яре. По его словам, ВС РФ сосредотачивают силы для прорыва обороны ВСУ.