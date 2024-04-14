Пермские инструкторы показали процесс подготовки операторов БПЛА для зоны СВО

В Перми центр «Стрелец», где готовят добровольцев и военнослужащих для участия в спецоперации, показал процесс обучения операторов БПЛА. Видео представители центра размещено в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Подготовка действующих военнослужащих перед отправкой в зону СВО. [Применяются] БПЛА — технические средства разведки», — говорится в посте». На кадрах видео показано, как оператор с помощью дрона сбрасывает в обозначенную зону муляж боеприпаса.
URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Ранее инструкторы центра подготовили больше 100 операторов технических средств разведки и ударных дронов.
Также управлению БПЛА в Перми обучает школа беспилотной авиации «Dron racing». Глава города Эдуард Соснин отмечал, что обучение в ней на профессиональной основе прошли уже 20 военнослужащих, которые применят свои навыки в зоне проведения спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Перми центр «Стрелец», где готовят добровольцев и военнослужащих для участия в спецоперации, показал процесс обучения операторов БПЛА. Видео представители центра размещено в группе в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка действующих военнослужащих перед отправкой в зону СВО. [Применяются] БПЛА — технические средства разведки», — говорится в посте». На кадрах видео показано, как оператор с помощью дрона сбрасывает в обозначенную зону муляж боеприпаса. URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Ранее инструкторы центра подготовили больше 100 операторов технических средств разведки и ударных дронов. Также управлению БПЛА в Перми обучает школа беспилотной авиации «Dron racing». Глава города Эдуард Соснин отмечал, что обучение в ней на профессиональной основе прошли уже 20 военнослужащих, которые применят свои навыки в зоне проведения спецоперации.