Пермские инструкторы показали процесс подготовки операторов БПЛА для зоны СВО

Пермский учебный центр «Стрелец» подготовил военнослужащих-операторов БПЛА

На курсах операторы применяют беспилотники, как средства разведки Фото: Стас Этвеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми центр «Стрелец», где готовят добровольцев и военнослужащих для участия в спецоперации, показал процесс обучения операторов БПЛА. Видео представители центра размещено в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовка действующих военнослужащих перед отправкой в зону СВО. [Применяются] БПЛА — технические средства разведки», — говорится в посте». На кадрах видео показано, как оператор с помощью дрона сбрасывает в обозначенную зону муляж боеприпаса.

URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Ранее инструкторы центра подготовили больше 100 операторов технических средств разведки и ударных дронов.

Также управлению БПЛА в Перми обучает школа беспилотной авиации «Dron racing». Глава города Эдуард Соснин отмечал, что обучение в ней на профессиональной основе прошли уже 20 военнослужащих, которые применят свои навыки в зоне проведения спецоперации.



