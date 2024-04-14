14 апреля 2024
13 апреля 2024

Пермские инструкторы показали процесс подготовки операторов БПЛА для зоны СВО

Пермский учебный центр «Стрелец» подготовил военнослужащих-операторов БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему беспилотника. Москва, оператор, бпла, беспилотник, коптер, дрон
На курсах операторы применяют беспилотники, как средства разведки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми центр «Стрелец», где готовят добровольцев и военнослужащих для участия в спецоперации, показал процесс обучения операторов БПЛА. Видео представители центра размещено в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовка действующих военнослужащих перед отправкой в зону СВО. [Применяются] БПЛА — технические средства разведки», — говорится в посте». На кадрах видео показано, как оператор с помощью дрона сбрасывает в обозначенную зону муляж боеприпаса.

URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Ранее инструкторы центра подготовили больше 100 операторов технических средств разведки и ударных дронов.

Также управлению БПЛА в Перми обучает школа беспилотной авиации «Dron racing». Глава города Эдуард Соснин отмечал, что обучение в ней на профессиональной основе прошли уже 20 военнослужащих, которые применят свои навыки в зоне проведения спецоперации.


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В Перми центр «Стрелец», где готовят добровольцев и военнослужащих для участия в спецоперации, показал процесс обучения операторов БПЛА. Видео представители центра размещено в группе в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка действующих военнослужащих перед отправкой в зону СВО. [Применяются] БПЛА — технические средства разведки», — говорится в посте». На кадрах видео показано, как оператор с помощью дрона сбрасывает в обозначенную зону муляж боеприпаса. URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Ранее инструкторы центра подготовили больше 100 операторов технических средств разведки и ударных дронов. Также управлению БПЛА в Перми обучает школа беспилотной авиации «Dron racing». Глава города Эдуард Соснин отмечал, что обучение в ней на профессиональной основе прошли уже 20 военнослужащих, которые применят свои навыки в зоне проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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