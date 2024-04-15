Семьям мобилизованных сократят расходы на коммуналку

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Клипарты. Сургут , монеты, коммунальные услуги, квартплата, деньги
Постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи мобилизованных Фото:

Семьи мобилизованных, которые не могут использовать индивидуальные приборы учета воды и газа, освобождаются от оплаты коммунальных услуг за отсутствующих родственников. Соответствующее постановление было подписано в правительстве РФ.

«Семьи мобилизованных граждан <…> не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальной странице правительства РФ.

Чтобы воспользоваться новой льготой, родственники мобилизованного должны предоставить в управляющую компанию подтверждающий документ из военкомата. Это решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих в период их службы.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года РФ сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. По ее словам, у участников СВО есть льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы.

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Семьи мобилизованных, которые не могут использовать индивидуальные приборы учета воды и газа, освобождаются от оплаты коммунальных услуг за отсутствующих родственников. Соответствующее постановление было подписано в правительстве РФ. «Семьи мобилизованных граждан <…> не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальной странице правительства РФ. Чтобы воспользоваться новой льготой, родственники мобилизованного должны предоставить в управляющую компанию подтверждающий документ из военкомата. Это решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих в период их службы. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года РФ сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. По ее словам, у участников СВО есть льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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