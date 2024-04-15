Общество Семьям мобилизованных сократят расходы на коммуналку 15 апреля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи мобилизованных Фото: Алексей Андронов © URA.RU Семьи мобилизованных, которые не могут использовать индивидуальные приборы учета воды и газа, освобождаются от оплаты коммунальных услуг за отсутствующих родственников. Соответствующее постановление было подписано в правительстве РФ. «Семьи мобилизованных граждан <…> не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальной странице правительства РФ. Чтобы воспользоваться новой льготой, родственники мобилизованного должны предоставить в управляющую компанию подтверждающий документ из военкомата. Это решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих в период их службы. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года РФ сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. По ее словам, у участников СВО есть льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семьи мобилизованных, которые не могут использовать индивидуальные приборы учета воды и газа, освобождаются от оплаты коммунальных услуг за отсутствующих родственников. Соответствующее постановление было подписано в правительстве РФ. «Семьи мобилизованных граждан <…> не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальной странице правительства РФ. Чтобы воспользоваться новой льготой, родственники мобилизованного должны предоставить в управляющую компанию подтверждающий документ из военкомата. Это решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих в период их службы. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года РФ сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. По ее словам, у участников СВО есть льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям