Семьям мобилизованных сократят расходы на коммуналку

Семьи мобилизованных, которые не могут использовать индивидуальные приборы учета воды и газа, освобождаются от оплаты коммунальных услуг за отсутствующих родственников. Соответствующее постановление было подписано в правительстве РФ.
«Семьи мобилизованных граждан <…> не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении. Оно опубликовано
Чтобы воспользоваться новой льготой, родственники мобилизованного должны предоставить в управляющую компанию подтверждающий документ из военкомата. Это решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих в период их службы.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с начала спецоперации и проведения частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022-го года РФ сделала уклон на поддержку семей военнослужащих. По ее словам, у участников СВО есть льготы по образованию, возможность кредитных каникул и право на увеличение стажа работы.
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