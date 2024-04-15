Сбербанк строит в Челябинской области несколько школ

Сбербанк построит в Челябинской области несколько общеобразовательных школ и кампус заведения для программистов. Как сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, речь о совместной работе шла 15 апреля на встрече главы региона с новым председателем Уральского банка Сбербанка Петром Колтыпиным.
«В 2024 году планируется сдача в эксплуатацию нескольких школ, построенных со Сбербанком при использовании механизма государственно-частного партнерства. Состоится открытие кампуса „Школы 21“ для подготовки специалистов цифровых профессий», — рассказали в правительстве области.
Подготовка учащихся в «Школе 21» будет вестись бесплатно. Согласно сайту заведения, в настоящее время подобные заведения работают в девяти городах. Среди них Москва, Казань, Новосибирск, Сургут и другие. О проработке проекта открытия школы Текслер и глава Сбербанка Герман Греф договорились осенью 2022 года. Полгода спустя губернатор заявил, что решение вопроса находится в активной фазе.
На встрече губернатор подчеркнул значимость сотрудничества со Сбербанком и выразил уверенность в успешной реализации поставленных задач. Опыт совместной работы уже имеется. В 2023 году в Златоусте по концессии была построена центральная котельная мощностью 70 мегаватт. Сбер поддерживает проекты комплексного развития территорий. В результате жилая застройка обновляется, ведется благоустройство и улучшение городской среды.
Губернатор Алексей Текслер и глава Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин обсудили планы на перспективу
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Сбербанк построит в Челябинской области несколько общеобразовательных школ и кампус заведения для программистов. Как сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, речь о совместной работе шла 15 апреля на встрече главы региона с новым председателем Уральского банка Сбербанка Петром Колтыпиным. «В 2024 году планируется сдача в эксплуатацию нескольких школ, построенных со Сбербанком при использовании механизма государственно-частного партнерства. Состоится открытие кампуса „Школы 21“ для подготовки специалистов цифровых профессий», — рассказали в правительстве области. Подготовка учащихся в «Школе 21» будет вестись бесплатно. Согласно сайту заведения, в настоящее время подобные заведения работают в девяти городах. Среди них Москва, Казань, Новосибирск, Сургут и другие. О проработке проекта открытия школы Текслер и глава Сбербанка Герман Греф договорились осенью 2022 года. Полгода спустя губернатор заявил, что решение вопроса находится в активной фазе. На встрече губернатор подчеркнул значимость сотрудничества со Сбербанком и выразил уверенность в успешной реализации поставленных задач. Опыт совместной работы уже имеется. В 2023 году в Златоусте по концессии была построена центральная котельная мощностью 70 мегаватт. Сбер поддерживает проекты комплексного развития территорий. В результате жилая застройка обновляется, ведется благоустройство и улучшение городской среды.