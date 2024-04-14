В Тюменской области снизился уровень воды в одной из самых опасных рек

В Тюменской области уровень воды в реке Тобол упал на 5-22 сантиметра

Тобол в Тюменской области стал мельче (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Уровень воды в реке Тобол на территории Тюменской области за сутки снизился на 5-22 сантиметра. Об этом в telegram-канале информационного центра правительства региона рассказал замгубернатора Владимир Чейметов.

«Фактический уровень воды в реке Тобол понизился от пяти до 22 сантиметров. Это связано с прохождением ледохода», — рассказал Чейметов.

Ранее власти Тюменской области назвали реки Тобол и Ишим самыми опасными. Вода в них в период паводка 2024 года может достигнуть опасных критериев.

При этом уровень воды в Ишиме по состоянию на утро 15 апреля не снизился, а вырос на 18-54 сантиметра. Вблизи города начали проводить взрывные работы, чтобы убрать лед на водоеме.