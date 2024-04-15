США вслед за Британией обратились к Израилю из-за атаки Ирана

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
США не хотят допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля по Ирану Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

США вслед за Британией обратились к Израилю. Они посоветовали Тель-Авиву «перевести дух», перед тем как принимать решение по ответу Ирану. Об этом сообщило американское издание Politico.

«Мы советуем им перевести дух перед ответом», — приводит слова одного из американских чиновников Politico. По его мнению, ответ должен быть «пропорциональным» и завершать «цикл эскалации».

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Что известно об иранской атаке по территории Израиля: главное к утру 14 апреля

Как пишет издание, США пытаются не допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля на Иран. Американские чиновники надеются, что смогут убедить Тель-Авив ответить сдержанно.

Ранее МИД Британии высказался об ответе Израиля на массовую атаку Ирана. Тель-Авив имеет полное право на ответные действия, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, заявил глава британского ведомства Дэвид Кэмерон.

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США вслед за Британией обратились к Израилю. Они посоветовали Тель-Авиву «перевести дух», перед тем как принимать решение по ответу Ирану. Об этом сообщило американское издание Politico. «Мы советуем им перевести дух перед ответом», — приводит слова одного из американских чиновников Politico. По его мнению, ответ должен быть «пропорциональным» и завершать «цикл эскалации». Как пишет издание, США пытаются не допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля на Иран. Американские чиновники надеются, что смогут убедить Тель-Авив ответить сдержанно. Ранее МИД Британии высказался об ответе Израиля на массовую атаку Ирана. Тель-Авив имеет полное право на ответные действия, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, заявил глава британского ведомства Дэвид Кэмерон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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