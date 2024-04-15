США вслед за Британией обратились к Израилю из-за атаки Ирана

Как пишет издание, США пытаются не допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля на Иран. Американские чиновники надеются, что смогут убедить Тель-Авив ответить сдержанно.
Ранее МИД Британии высказался об ответе Израиля на массовую атаку Ирана. Тель-Авив имеет полное право на ответные действия, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, заявил глава британского ведомства Дэвид Кэмерон.
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США вслед за Британией обратились к Израилю. Они посоветовали Тель-Авиву «перевести дух», перед тем как принимать решение по ответу Ирану. Об этом сообщило американское издание Politico. «Мы советуем им перевести дух перед ответом», — приводит слова одного из американских чиновников Politico. По его мнению, ответ должен быть «пропорциональным» и завершать «цикл эскалации». Как пишет издание, США пытаются не допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля на Иран. Американские чиновники надеются, что смогут убедить Тель-Авив ответить сдержанно. Ранее МИД Британии высказался об ответе Израиля на массовую атаку Ирана. Тель-Авив имеет полное право на ответные действия, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, заявил глава британского ведомства Дэвид Кэмерон.