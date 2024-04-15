В мире США вслед за Британией обратились к Израилю из-за атаки Ирана 15 апреля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 + США не хотят допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля по Ирану Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем США вслед за Британией обратились к Израилю. Они посоветовали Тель-Авиву «перевести дух», перед тем как принимать решение по ответу Ирану. Об этом сообщило американское издание Politico. «Мы советуем им перевести дух перед ответом», — приводит слова одного из американских чиновников Politico . По его мнению, ответ должен быть «пропорциональным» и завершать «цикл эскалации». Новость по теме Что известно об иранской атаке по территории Израиля: главное к утру 14 апреля Как пишет издание, США пытаются не допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля на Иран. Американские чиновники надеются, что смогут убедить Тель-Авив ответить сдержанно. Ранее МИД Британии высказался об ответе Израиля на массовую атаку Ирана. Тель-Авив имеет полное право на ответные действия, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, заявил глава британского ведомства Дэвид Кэмерон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! США вслед за Британией обратились к Израилю. Они посоветовали Тель-Авиву «перевести дух», перед тем как принимать решение по ответу Ирану. Об этом сообщило американское издание Politico. «Мы советуем им перевести дух перед ответом», — приводит слова одного из американских чиновников Politico. По его мнению, ответ должен быть «пропорциональным» и завершать «цикл эскалации». Как пишет издание, США пытаются не допустить полномасштабной вооруженной атаки Израиля на Иран. Американские чиновники надеются, что смогут убедить Тель-Авив ответить сдержанно. Ранее МИД Британии высказался об ответе Израиля на массовую атаку Ирана. Тель-Авив имеет полное право на ответные действия, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, заявил глава британского ведомства Дэвид Кэмерон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям