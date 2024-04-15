ФСБ предупредила свердловчан о дронах. Фото

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Очевидцам дрона необходимо рассказать экстренным службам его местонахождение Фото:

При обнаружении дронов в Свердловской области необходимо сообщить об этом экстренным службам по номеру «112». О правилах безопасности во время атаки БПЛА рассказали в telegram-канале «Антитеррор Урал», который имеет отношение к УФСБ.

«Если вы заметили в небе дрон, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру „112“. Оператору нужно сообщить ФИО, где обнаружен БПЛА, как ведет себя беспилотник и какие издает звуки», — следует из сообщения.

По информации издания Bild, в текущем году в пользовании Украины появятся беспилотники, которые способны долететь до Урала. Радиус дронов достигает более двух тысяч километров. В начале апреля главе УМВД РФ по Екатеринбургу Максиму Метелице доложили о том, что в регион из Кунгура якобы летят БПЛА. Как оказалось, дроны выполняли в Пермском крае легальные задачи.

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При обнаружении дронов в Свердловской области необходимо сообщить об этом экстренным службам по номеру «112». О правилах безопасности во время атаки БПЛА рассказали в telegram-канале «Антитеррор Урал», который имеет отношение к УФСБ. «Если вы заметили в небе дрон, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру „112“. Оператору нужно сообщить ФИО, где обнаружен БПЛА, как ведет себя беспилотник и какие издает звуки», — следует из сообщения. По информации издания Bild, в текущем году в пользовании Украины появятся беспилотники, которые способны долететь до Урала. Радиус дронов достигает более двух тысяч километров. В начале апреля главе УМВД РФ по Екатеринбургу Максиму Метелице доложили о том, что в регион из Кунгура якобы летят БПЛА. Как оказалось, дроны выполняли в Пермском крае легальные задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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