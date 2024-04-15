ФСБ предупредила свердловчан о дронах. Фото

15 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Очевидцам дрона необходимо рассказать экстренным службам его местонахождение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При обнаружении дронов в Свердловской области необходимо сообщить об этом экстренным службам по номеру «112». О правилах безопасности во время атаки БПЛА рассказали в telegram-канале «Антитеррор Урал», который имеет отношение к УФСБ. «Если вы заметили в небе дрон, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру „112“. Оператору нужно сообщить ФИО, где обнаружен БПЛА, как ведет себя беспилотник и какие издает звуки», — следует из сообщения. По информации издания Bild, в текущем году в пользовании Украины появятся беспилотники, которые способны долететь до Урала. Радиус дронов достигает более двух тысяч километров. В начале апреля главе УМВД РФ по Екатеринбургу Максиму Метелице доложили о том, что в регион из Кунгура якобы летят БПЛА. Как оказалось, дроны выполняли в Пермском крае легальные задачи. telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обнаружении дронов в Свердловской области необходимо сообщить об этом экстренным службам по номеру «112». О правилах безопасности во время атаки БПЛА рассказали в telegram-канале «Антитеррор Урал», который имеет отношение к УФСБ. «Если вы заметили в небе дрон, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру „112“. Оператору нужно сообщить ФИО, где обнаружен БПЛА, как ведет себя беспилотник и какие издает звуки», — следует из сообщения. По информации издания Bild, в текущем году в пользовании Украины появятся беспилотники, которые способны долететь до Урала. Радиус дронов достигает более двух тысяч километров. В начале апреля главе УМВД РФ по Екатеринбургу Максиму Метелице доложили о том, что в регион из Кунгура якобы летят БПЛА. Как оказалось, дроны выполняли в Пермском крае легальные задачи.