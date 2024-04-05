Bild: Украина применит БПЛА, способные долететь до Урала

05 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Украинские БПЛА смогут атаковать объекты на Урале, пишет Bild Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В текущем году в пользовании Украины появятся беспилотники с радиусом действия более 2000 километров, которые смогут атаковать объекты на Урале и в Заполярье. Об этом пишет издание Bild. «Киевское конструкторское бюро „Луч“ разработало БПЛА „Сокол-3000“, который может пролететь до 3300 км. По расчетам, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз», — говорится в материале издания. Там добавили, что эти беспилотники позволят покрыть недостаток ракет среднего и большого радиуса действия. Автор отмечает, что эпоха ракет осталась в прошлом, а будущее принадлежит беспилотникам. К концу года армия Украины также получит 10 новых БПЛА от различных производителей, способных действовать на расстоянии до 2500 километров, заключили в материале. Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что Украина увеличит количество беспилотников, что может угрожать России большим числом атак. Великобритания также поднимет расходы на дроны для Украины на 160 миллионов долларов. Дополнительное финансирование позволит поставить более 10 тысяч передовых беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В текущем году в пользовании Украины появятся беспилотники с радиусом действия более 2000 километров, которые смогут атаковать объекты на Урале и в Заполярье. Об этом пишет издание Bild. «Киевское конструкторское бюро „Луч“ разработало БПЛА „Сокол-3000“, который может пролететь до 3300 км. По расчетам, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз», — говорится в материале издания. Там добавили, что эти беспилотники позволят покрыть недостаток ракет среднего и большого радиуса действия. Автор отмечает, что эпоха ракет осталась в прошлом, а будущее принадлежит беспилотникам. К концу года армия Украины также получит 10 новых БПЛА от различных производителей, способных действовать на расстоянии до 2500 километров, заключили в материале. Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что Украина увеличит количество беспилотников, что может угрожать России большим числом атак. Великобритания также поднимет расходы на дроны для Украины на 160 миллионов долларов. Дополнительное финансирование позволит поставить более 10 тысяч передовых беспилотников.