Пермские власти объяснили появление беспилотников, летящих в сторону Екатеринбурга

Беспилотники, которые обеспокоили силовые ведомства Свердловской области, выполняли в Пермском крае легальные задачи. Об этом заявили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.
«По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, 3 апреля в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводились полеты в Кунгурском муниципальном округе в районе д. Мостовая. Цели и задачи выполнены», — сообщили журналистам в минтербезе.
Ранее URA.RU рассказывало, что тревожное сообщение о беспилотниках, которые летят со стороны Пермского края, получили в полиции Екатеринбурга. Его передал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.
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