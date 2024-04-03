Пермские власти объяснили появление беспилотников, летящих в сторону Екатеринбурга

Пермские беспилотники, напугавшие Екатеринбург, отслеживали паводок

03 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Беспилотник принадлежит пермским специалистам МЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Беспилотники, которые обеспокоили силовые ведомства Свердловской области, выполняли в Пермском крае легальные задачи. Об этом заявили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, 3 апреля в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводились полеты в Кунгурском муниципальном округе в районе д. Мостовая. Цели и задачи выполнены», — сообщили журналистам в минтербезе. Ранее URA.RU рассказывало, что тревожное сообщение о беспилотниках, которые летят со стороны Пермского края, получили в полиции Екатеринбурга. Его передал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники, которые обеспокоили силовые ведомства Свердловской области, выполняли в Пермском крае легальные задачи. Об этом заявили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, 3 апреля в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводились полеты в Кунгурском муниципальном округе в районе д. Мостовая. Цели и задачи выполнены», — сообщили журналистам в минтербезе. Ранее URA.RU рассказывало, что тревожное сообщение о беспилотниках, которые летят со стороны Пермского края, получили в полиции Екатеринбурга. Его передал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.