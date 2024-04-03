Пермские власти объяснили появление беспилотников, летящих в сторону Екатеринбурга

Пермские беспилотники, напугавшие Екатеринбург, отслеживали паводок
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, дрон мчс, поиск пропавших людей, беспилотник мчс, бпла мчс
Беспилотник принадлежит пермским специалистам МЧС Фото:

Беспилотники, которые обеспокоили силовые ведомства Свердловской области, выполняли в Пермском крае легальные задачи. Об этом заявили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

«По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, 3 апреля в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводились полеты в Кунгурском муниципальном округе в районе д. Мостовая. Цели и задачи выполнены», — сообщили журналистам в минтербезе.

Ранее URA.RU рассказывало, что тревожное сообщение о беспилотниках, которые летят со стороны Пермского края, получили в полиции Екатеринбурга. Его передал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

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Беспилотники, которые обеспокоили силовые ведомства Свердловской области, выполняли в Пермском крае легальные задачи. Об этом заявили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, 3 апреля в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводились полеты в Кунгурском муниципальном округе в районе д. Мостовая. Цели и задачи выполнены», — сообщили журналистам в минтербезе. Ранее URA.RU рассказывало, что тревожное сообщение о беспилотниках, которые летят со стороны Пермского края, получили в полиции Екатеринбурга. Его передал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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