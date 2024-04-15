Челябинца, обвиняемого в убийстве школьницы в Симе, просят отправить в колонию до конца жизни

Для жителя Сима, обвиняемого в убийстве школьницы, попросили пожизненный срок

15 апреля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Остаток жизни Дмитрий Моисеев может провести за решеткой Фото: Василий Гришин © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Для жителя Сима (Челябинская область) Дмитрия Моисеева, обвиняемого в убийстве и надругательстве над 11-летней школьницей, выбрали наказание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, для мужчины запросили пожизненный срок. «Государственный обвинитель в прениях ориентировал суд на назначение обвиняемому наказания в виде пожизненного заключения. С отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что также прокурор попросил суд полностью удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны к Моисееву. По нему он должен будет выплатить семье убитой им девочки в качестве компенсации морального вреда 3 млн рублей. Моисеев был задержан 11 июля прошлого года. Это стало шоком для жителей города. Ведь он, как и все, искал девочку, выказывал переживание за ее судьбу. Выйти на Моисеева смогли лишь после отслеживания камер видеонаблюдения. На них девочка, которую считали пропавшей без вести, садится к нему в машину. После связь с ней пропала. То есть, он стал последним, с кем она контактировала. В ходе допроса Моисеев признался в содеянном. А именно в убийстве и надругательстве над школьницей. Он показал оперативникам место, где спрятал тело, и рассказал, как убивал школьницу. Но так и не смог пояснить, зачем совершил преступление. Девочку объявили в розыск за несколько дней до задержания Моисеева. На ее поиски вышли волонтеры и местные жители. Сначала на берегу нашли ее рюкзак. Прорабатывалась версия, что она утонула. В момент подготовки водолазной команды появилась информация о задержании предполагаемого убийцы — Моисеева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для жителя Сима (Челябинская область) Дмитрия Моисеева, обвиняемого в убийстве и надругательстве над 11-летней школьницей, выбрали наказание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, для мужчины запросили пожизненный срок. «Государственный обвинитель в прениях ориентировал суд на назначение обвиняемому наказания в виде пожизненного заключения. С отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что также прокурор попросил суд полностью удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны к Моисееву. По нему он должен будет выплатить семье убитой им девочки в качестве компенсации морального вреда 3 млн рублей. Моисеев был задержан 11 июля прошлого года. Это стало шоком для жителей города. Ведь он, как и все, искал девочку, выказывал переживание за ее судьбу. Выйти на Моисеева смогли лишь после отслеживания камер видеонаблюдения. На них девочка, которую считали пропавшей без вести, садится к нему в машину. После связь с ней пропала. То есть, он стал последним, с кем она контактировала. В ходе допроса Моисеев признался в содеянном. А именно в убийстве и надругательстве над школьницей. Он показал оперативникам место, где спрятал тело, и рассказал, как убивал школьницу. Но так и не смог пояснить, зачем совершил преступление. Девочку объявили в розыск за несколько дней до задержания Моисеева. На ее поиски вышли волонтеры и местные жители. Сначала на берегу нашли ее рюкзак. Прорабатывалась версия, что она утонула. В момент подготовки водолазной команды появилась информация о задержании предполагаемого убийцы — Моисеева.