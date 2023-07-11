Убийца челябинской школьницы участвовал в ее поисках

Несколько дней мужчина помогал волонтерам в поисках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Убийца школьницы Ксении Устюговой в Симе (Челябинская область) несколько дней участвовал в поисковой операции. Как рассказал источник URA.RU в городе, он присоединился к команде волонтеров после объявления о пропаже девочки.

«Мужчина не подавал виду о случившемся. Был обеспокоен исчезновением ребенка. Помогал искать ее», — рассказал источник.

При этом в социальных сетях после произошедшего многие стали утверждать, что мужчина ранее проявлял нездоровый интерес к детям. Некоторые удивляются, почему о наклонностях мужчины не было заявлено ранее в правоохранительные органы.

По данным URA.RU, «расколоть» мужчину смогли оперативники. Они показали ему камеры видеонаблюдения, на которых видно, что убитая в день исчезновения была с ним. Он сознался в убийстве и показал, где спрятал тело.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Прокуратура держит ход расследования уголовного дела на контроле.

Девочку искали с вечера 9 июля. Спустя несколько дней поисков на берегу реки был найден ее рюкзак. После был задержан местный житель. По предварительным данным, под предлогом подвезти девочку до дома он похитил ее, убил, а тело закопал в лесном массиве. Губернатор области Алексей Текслер уже дал команду помочь семье убитой школьницы. Ей будет оказана комплексная поддержка.