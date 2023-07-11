Подозреваемого допросят еще раз уже на месте преступления Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы из Сима (Челябинская область) Дмитрия М. увезли на место преступления для проверки показаний. Он покажет следователям, как убивал девочку. Фото, как мужчину садят в автозак, прислали читатели URA.RU.

«Мужчину вывели из здания районного МВД. Оттуда его привезут в местное садовое товарищество, на территории которого нашли тело школьницы. Там его допросят заново», — рассказал читатель URA.RU.

При этом Дмитрия М. несколько раз выводили из здания отдела полиции. Но в первый раз без объяснения причин вернули в здание.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Об исчезновении девочки сообщили вечером 9 июля. Сотрудники полиции и волонтеры несколько дней искали ее. Утром 11 июля на берегу реки Сим был найден рюкзак школьницы. Тело же нашли в лесном массиве. По подозрению в убийстве был задержан отец одной из подруг убитой. По камерам видеонаблюдения оперативники установили, что в день убийства девочка была с ним. Он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело. При этом все время поисковой операции он вместе с жителями искал девочку.

Губернатор области Алексей Текслер поручил оказать семье убитой школьницы всестороннюю поддержку. Для этой цели он отправил в муниципалитет своего заместителя Станислава Мошарова.

Дмитрия М. посадили в автозак и отвезли на место преступления Фото: Читатель URA.RU © URA.RU