Курганцы готовятся много заработать на пострадавших от наводнения

15 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Кургане мастера по сушке домов и бурению скважин готовятся заработать по последствии наводнения. Они констатируют, что вода в Тоболе только прибывает, а их уже завалили заказами на устранение последствий. Об этом они рассказали URA.RU. «Телефон просто не смолкает. Кому-то несчастье, а нам работа и заработок. У многих после наводнения скважины затянет илом. Их необходимо будет прочищать. Поэтому уже сейчас люди заказывают, но цены пока не повышаем, бурим по 1 600 рублей за метр», — рассказал предприниматель на условиях анонимности. Другой самозанятый отметил, что наготове держит оборудование, которое обычно использует зимой для отогрева большегрузов. «Но теплопушки теперь пригодятся и в теплое время. Цены пока от 3 000 рублей, но все зависит от объема помещения, которое надо просушить», — говорит курганец. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за наводнения затопило сотни жилых домов, более 12 тысяч жителей эвакуированы из опасных зон. В микрорайонах Кургана идет затопление десятков микрорайонов, вода заливает мосты, набережную, пляжи и дачи. Подробнее — в онлайн-трансляции.