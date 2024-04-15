Депутаты в Грузии подрались из-за скандального закона

В парламенте Грузии устроили серьезную драку при обсуждении закона об иноагентах

15 апреля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Грузинские депутаты устроили массовую потасовку в парламенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В грузинском парламенте вспыхнула драка между депутатами во время обсуждения спорного законопроекта об иноагентах. Это произошло в прямом эфире, который вели на сайте законодательного органа. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на Мамуку Мдинарадзе из «Грузинской мечты», нанеся удар по голове. В результате произошла массовая потасовка среди депутатов, трансляция велась на сайте парламента. После начала драки трансляция заседания была прервана. Перед этим инцидентом парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал широкий резонанс и привел к акции протеста у здания парламента в Тбилиси. В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. 9 марта власти Грузии отозвали из парламента закон, который спровоцировал массовые протесты в стране. Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США озабочены тем, что депутаты Грузии вновь собрались рассмотреть законопроект об иностранных агентах, что якобы помешает формированию демократического общества в стране, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В грузинском парламенте вспыхнула драка между депутатами во время обсуждения спорного законопроекта об иноагентах. Это произошло в прямом эфире, который вели на сайте законодательного органа. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на Мамуку Мдинарадзе из «Грузинской мечты», нанеся удар по голове. В результате произошла массовая потасовка среди депутатов, трансляция велась на сайте парламента. После начала драки трансляция заседания была прервана. Перед этим инцидентом парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал широкий резонанс и привел к акции протеста у здания парламента в Тбилиси. В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. 9 марта власти Грузии отозвали из парламента закон, который спровоцировал массовые протесты в стране. Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США озабочены тем, что депутаты Грузии вновь собрались рассмотреть законопроект об иностранных агентах, что якобы помешает формированию демократического общества в стране, передает Life.