Депутаты в Грузии подрались из-за скандального закона

В парламенте Грузии устроили серьезную драку при обсуждении закона об иноагентах
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, диалог
Грузинские депутаты устроили массовую потасовку в парламенте Фото:

В грузинском парламенте вспыхнула драка между депутатами во время обсуждения спорного законопроекта об иноагентах. Это произошло в прямом эфире, который вели на сайте законодательного органа.

Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на Мамуку Мдинарадзе из «Грузинской мечты», нанеся удар по голове. В результате произошла массовая потасовка среди депутатов, трансляция велась на сайте парламента.

После начала драки трансляция заседания была прервана. Перед этим инцидентом парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал широкий резонанс и привел к акции протеста у здания парламента в Тбилиси.

В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. 9 марта власти Грузии отозвали из парламента закон, который спровоцировал массовые протесты в стране. Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США озабочены тем, что депутаты Грузии вновь собрались рассмотреть законопроект об иностранных агентах, что якобы помешает формированию демократического общества в стране, передает Life.

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В грузинском парламенте вспыхнула драка между депутатами во время обсуждения спорного законопроекта об иноагентах. Это произошло в прямом эфире, который вели на сайте законодательного органа. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на Мамуку Мдинарадзе из «Грузинской мечты», нанеся удар по голове. В результате произошла массовая потасовка среди депутатов, трансляция велась на сайте парламента. После начала драки трансляция заседания была прервана. Перед этим инцидентом парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал широкий резонанс и привел к акции протеста у здания парламента в Тбилиси. В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. 9 марта власти Грузии отозвали из парламента закон, который спровоцировал массовые протесты в стране. Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США озабочены тем, что депутаты Грузии вновь собрались рассмотреть законопроект об иностранных агентах, что якобы помешает формированию демократического общества в стране, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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