Зеленский приказал держать Часов Яр любой ценой

15 апреля 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Удержать Часов Яр нужно до выступления Зеленского на конференции в Швейцарии, пишет telegram-канал Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский дал команду главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому по удержанию Часов Яра любой ценой. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент». «Зеленский дал команду Сырскому бросить все силы на удержание Часов Яра», — передает telegram-канал. Отмечается, что продержать территорию нужно до выступления украинского главы на конференции в Швейцарии. В офисе Зеленского добавили, что любое поражение Киева в конфликте обречет на провал выступление президента Украины. Подобная ситуация была с во время потери Авдеевки перед конференцией в Мюнхене. Ранее Сырский заявил о том, что ВС РФ сосредотачивают свои силы для прорыва обороны украинской армии и освобождения территорий в Часов Яре и под Бахмутом. Главком ВСУ отметил, что для предотвращения подобной ситуации власти Украины приняли меры по усилению бригад своей армии средствами РЭС, боеприпасами и дронами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский дал команду главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому по удержанию Часов Яра любой ценой. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент». «Зеленский дал команду Сырскому бросить все силы на удержание Часов Яра», — передает telegram-канал. Отмечается, что продержать территорию нужно до выступления украинского главы на конференции в Швейцарии. В офисе Зеленского добавили, что любое поражение Киева в конфликте обречет на провал выступление президента Украины. Подобная ситуация была с во время потери Авдеевки перед конференцией в Мюнхене. Ранее Сырский заявил о том, что ВС РФ сосредотачивают свои силы для прорыва обороны украинской армии и освобождения территорий в Часов Яре и под Бахмутом. Главком ВСУ отметил, что для предотвращения подобной ситуации власти Украины приняли меры по усилению бригад своей армии средствами РЭС, боеприпасами и дронами.