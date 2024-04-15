Почему погашение долгов по налогам не спасает блогеров от тюрьмы

Адвокат звезд Жорин: раскаяние блогеров по налогам не прекращает уголовное дело

15 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Погашение налоговых задолженностей решает вопрос только по статье 198 УК РФ и 199, отметил Сергей Жорин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Раскаяние, выплата долгов по налогам не является поводом для прекращения уголовного дела. Из-за серых схем блогеры, публичные люди попадают в капкан и могут получить реальный тюремный срок. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Налоговое преступление — это статья 198 УК РФ для физических лиц и 199 для юридических. Там есть примечание, что если лицо добровольно погасило задолженность, штраф и пени, оно освобождается от уголовной ответственности. Но также есть статьи-сателлиты, в том числе легализация доходов, полученных преступных путем. Правоохранители думают так — вот ты уклонился от налогов, то есть ты какие-то деньги на этом заработал. И если ты на них, добытых преступным путем, купил квартиру, машину или даже просто валюту, то, значит, ты их попытался незаконно легализовать. И нюанс заключается в том, что уголовное дело не прекращается в связи с раскаянием, возмещением долгов. В этом и заключается определенный капкан для блогеров, публичных людей. Фигурант дела может признать неуплату налогов, возместить их и 198 или 199 статья уйдет, но 174 так и будет расследоваться. Будет суд и можно запросто и срок получить, и дополнительные финансовые взыскания», — объяснил Сергей Жорин. Новость по теме Блиновская заложит имущество, чтобы погасить долги Адвокат напомнил, что блогеры и публичные люди часто уходят от налогов через дробление бизнеса. «Тенденция, которая развивается на протяжении уже нескольких лет, — это дробление бизнеса. Применение упрощенной системы налогообложения, когда по сути это незаконно. Там есть ограничения по обороту, когда бизнес перестает попадать в эти ограничения. Когда происходит превышение, он должен перейти на традиционную систему налогообложения. Некоторые предприниматели, которые являются недобросовестными с точки зрения государства, вместо того, чтобы это сделать, открывают два или три новых ООО либо ИП своих знакомых, друзей, сотрудников. И вся эта группа компаний формально не превышает обороты, используя упрощенную систему налогообложения, и радостно минимизирует налоги», — отметил Жорин. Собеседник агентства подчеркнул, что налоговая инспекция делает проверку за три года и если там были схемы дробления бизнеса, это будет замечено. «Самое неприятное в расследовании налоговых преступлений для фигурантов — это то, что даже если сегодня или вчера, или позавчера, или год, два года назад они уже все поняли и перестроились, проблемы никуда не ушли. Потому что налоговая инспекция проверяет все за предыдущие три года. И вот все сейчас сидят „на измене“. И уже на уровне конспирологии или каких-то высших сил гадают, прилетит им или нет. Некоторые выжидают этот момент за пределами РФ на всякий случай. Кто-то в России. Кто-то помогает участникам СВО, надеясь, что это каким-то образом отразиться на ходе проверки или расследования. Ну мы видим, что это так не работает», — подытожил он. Ранее дело по части 2 статьи 198 УК РФ и пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ завели на блогера, предпринимателя Дмитрия Портнягина. Он обвиняется в неуплате налогов и в отмывании денег. Общий долг его составил 124 миллиона рублей. 15 апреля блогер будет доставлен в суд для определения меры пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раскаяние, выплата долгов по налогам не является поводом для прекращения уголовного дела. Из-за серых схем блогеры, публичные люди попадают в капкан и могут получить реальный тюремный срок. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Налоговое преступление — это статья 198 УК РФ для физических лиц и 199 для юридических. Там есть примечание, что если лицо добровольно погасило задолженность, штраф и пени, оно освобождается от уголовной ответственности. Но также есть статьи-сателлиты, в том числе легализация доходов, полученных преступных путем. Правоохранители думают так — вот ты уклонился от налогов, то есть ты какие-то деньги на этом заработал. И если ты на них, добытых преступным путем, купил квартиру, машину или даже просто валюту, то, значит, ты их попытался незаконно легализовать. И нюанс заключается в том, что уголовное дело не прекращается в связи с раскаянием, возмещением долгов. В этом и заключается определенный капкан для блогеров, публичных людей. Фигурант дела может признать неуплату налогов, возместить их и 198 или 199 статья уйдет, но 174 так и будет расследоваться. Будет суд и можно запросто и срок получить, и дополнительные финансовые взыскания», — объяснил Сергей Жорин. Адвокат напомнил, что блогеры и публичные люди часто уходят от налогов через дробление бизнеса. «Тенденция, которая развивается на протяжении уже нескольких лет, — это дробление бизнеса. Применение упрощенной системы налогообложения, когда по сути это незаконно. Там есть ограничения по обороту, когда бизнес перестает попадать в эти ограничения. Когда происходит превышение, он должен перейти на традиционную систему налогообложения. Некоторые предприниматели, которые являются недобросовестными с точки зрения государства, вместо того, чтобы это сделать, открывают два или три новых ООО либо ИП своих знакомых, друзей, сотрудников. И вся эта группа компаний формально не превышает обороты, используя упрощенную систему налогообложения, и радостно минимизирует налоги», — отметил Жорин. Собеседник агентства подчеркнул, что налоговая инспекция делает проверку за три года и если там были схемы дробления бизнеса, это будет замечено. «Самое неприятное в расследовании налоговых преступлений для фигурантов — это то, что даже если сегодня или вчера, или позавчера, или год, два года назад они уже все поняли и перестроились, проблемы никуда не ушли. Потому что налоговая инспекция проверяет все за предыдущие три года. И вот все сейчас сидят „на измене“. И уже на уровне конспирологии или каких-то высших сил гадают, прилетит им или нет. Некоторые выжидают этот момент за пределами РФ на всякий случай. Кто-то в России. Кто-то помогает участникам СВО, надеясь, что это каким-то образом отразиться на ходе проверки или расследования. Ну мы видим, что это так не работает», — подытожил он. Ранее дело по части 2 статьи 198 УК РФ и пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ завели на блогера, предпринимателя Дмитрия Портнягина. Он обвиняется в неуплате налогов и в отмывании денег. Общий долг его составил 124 миллиона рублей. 15 апреля блогер будет доставлен в суд для определения меры пресечения.