Водителя автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали после тройного ДТП на проспекте Конституции. Об этом URA.RU рассказали в городском отделе ГИБДД.
«Водитель ВАЗ-2110 1971 г. р. был госпитализирован в результате тройного ДТП», — сообщили в инспекции. Помимо него в аварию на проспекте также попали автомобили Mercedes-Benz и кроссовер BMW.
По предварительной информации, водитель Mercedes врезался в BMW. После столкновения седан отлетел в стоящий ВАЗ. Иномарка и отечественный автомобиль вылетели на газон и тротуар. В результате столкновения, травмы получил водитель ВАЗ. Его увезли в БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
Водитель ВАЗ-2110 попал в больницу после того, как в него въехал Mercedes
фото: Владимир Жабриков
После наезда на BMW, водитель MERCEDES врезался в отечественный седан
фото: Владимир Жабриков
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Водителя автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали после тройного ДТП на проспекте Конституции. Об этом URA.RU рассказали в городском отделе ГИБДД. «Водитель ВАЗ-2110 1971 г. р. был госпитализирован в результате тройного ДТП», — сообщили в инспекции. Помимо него в аварию на проспекте также попали автомобили Mercedes-Benz и кроссовер BMW. По предварительной информации, водитель Mercedes врезался в BMW. После столкновения седан отлетел в стоящий ВАЗ. Иномарка и отечественный автомобиль вылетели на газон и тротуар. В результате столкновения, травмы получил водитель ВАЗ. Его увезли в БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.