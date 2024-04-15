Водителя увезли в больницу после тройной аварии в Кургане. Фото, видео

15 апреля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Водителя после тройного ДТП в кургане доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителя автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали после тройного ДТП на проспекте Конституции. Об этом URA.RU рассказали в городском отделе ГИБДД. «Водитель ВАЗ-2110 1971 г. р. был госпитализирован в результате тройного ДТП», — сообщили в инспекции. Помимо него в аварию на проспекте также попали автомобили Mercedes-Benz и кроссовер BMW. По предварительной информации, водитель Mercedes врезался в BMW. После столкновения седан отлетел в стоящий ВАЗ. Иномарка и отечественный автомобиль вылетели на газон и тротуар. В результате столкновения, травмы получил водитель ВАЗ. Его увезли в БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего. Водитель ВАЗ-2110 попал в больницу после того, как в него въехал Mercedes фото: Владимир Жабриков После наезда на BMW, водитель MERCEDES врезался в отечественный седан фото: Владимир Жабриков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителя автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали после тройного ДТП на проспекте Конституции. Об этом URA.RU рассказали в городском отделе ГИБДД. «Водитель ВАЗ-2110 1971 г. р. был госпитализирован в результате тройного ДТП», — сообщили в инспекции. Помимо него в аварию на проспекте также попали автомобили Mercedes-Benz и кроссовер BMW. По предварительной информации, водитель Mercedes врезался в BMW. После столкновения седан отлетел в стоящий ВАЗ. Иномарка и отечественный автомобиль вылетели на газон и тротуар. В результате столкновения, травмы получил водитель ВАЗ. Его увезли в БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.