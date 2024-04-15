Водителя увезли в больницу после тройной аварии в Кургане. Фото, видео

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Город. Курган , бсмп, машина скорой помощи, скорая помошь
Водителя после тройного ДТП в кургане доставили в больницу Фото:

Водителя автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали после тройного ДТП на проспекте Конституции. Об этом URA.RU рассказали в городском отделе ГИБДД.

«Водитель ВАЗ-2110 1971 г. р. был госпитализирован в результате тройного ДТП», — сообщили в инспекции. Помимо него в аварию на проспекте также попали автомобили Mercedes-Benz и кроссовер BMW.

По предварительной информации, водитель Mercedes врезался в BMW. После столкновения седан отлетел в стоящий ВАЗ. Иномарка и отечественный автомобиль вылетели на газон и тротуар. В результате столкновения, травмы получил водитель ВАЗ. Его увезли в БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

Водитель ВАЗ-2110 попал в больницу после того, как в него въехал Mercedes
Водитель ВАЗ-2110 попал в больницу после того, как в него въехал Mercedes
После наезда на BMW, водитель MERCEDES врезался в отечественный седан
После наезда на BMW, водитель MERCEDES врезался в отечественный седан

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Водителя автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали после тройного ДТП на проспекте Конституции. Об этом URA.RU рассказали в городском отделе ГИБДД. «Водитель ВАЗ-2110 1971 г. р. был госпитализирован в результате тройного ДТП», — сообщили в инспекции. Помимо него в аварию на проспекте также попали автомобили Mercedes-Benz и кроссовер BMW. По предварительной информации, водитель Mercedes врезался в BMW. После столкновения седан отлетел в стоящий ВАЗ. Иномарка и отечественный автомобиль вылетели на газон и тротуар. В результате столкновения, травмы получил водитель ВАЗ. Его увезли в БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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