Маршруты автобусов на случай перекрытия шоссе Тюнина в Кургане. Список

В Кургане из-за наводнения готовятся закрывать шоссе Тюнина

15 апреля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Власти Кургана назвали маршруты на случай закрытия шоссе Тюнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается на сайте администрации города. Его планируют закрыть, если «В Кургане в связи с наводнением есть вероятность закрытия движения по шоссе им. Тюнина для всех видов транспорта и пешеходов. На этот случай разработаны маршруты движения через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу „Иртыш“, Омский мост и улицу Омская», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганское шоссе Тюнина начинает заливать водой при 720 см. По данным на 20:00 15 марта, уровень воды в Тоболе пересек отметку в 7 метров. Актуальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции. Скрин: сайт администрации города Кургана Скрин: сайт администрации города Кургана Скрин: сайт администрации города Кургана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается на сайте администрации города. Его планируют закрыть, если «В Кургане в связи с наводнением есть вероятность закрытия движения по шоссе им. Тюнина для всех видов транспорта и пешеходов. На этот случай разработаны маршруты движения через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу „Иртыш“, Омский мост и улицу Омская», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганское шоссе Тюнина начинает заливать водой при 720 см. По данным на 20:00 15 марта, уровень воды в Тоболе пересек отметку в 7 метров. Актуальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции.