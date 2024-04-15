В Кургане определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается на сайте администрации города. Его планируют закрыть, если
«В Кургане в связи с наводнением есть вероятность закрытия движения по шоссе им. Тюнина для всех видов транспорта и пешеходов. На этот случай разработаны маршруты движения через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу „Иртыш“, Омский мост и улицу Омская», — указано на сайте мэрии.
Ранее URA.RU писало, что курганское шоссе Тюнина начинает заливать водой при 720 см. По данным на 20:00 15 марта, уровень воды в Тоболе пересек отметку в 7 метров. Актуальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции.
Скрин: сайт администрации города Кургана
Скрин: сайт администрации города Кургана
Скрин: сайт администрации города Кургана
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В Кургане определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается на сайте администрации города. Его планируют закрыть, если «В Кургане в связи с наводнением есть вероятность закрытия движения по шоссе им. Тюнина для всех видов транспорта и пешеходов. На этот случай разработаны маршруты движения через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу „Иртыш“, Омский мост и улицу Омская», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганское шоссе Тюнина начинает заливать водой при 720 см. По данным на 20:00 15 марта, уровень воды в Тоболе пересек отметку в 7 метров. Актуальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции.