Маршруты автобусов на случай перекрытия шоссе Тюнина в Кургане. Список

В Кургане из-за наводнения готовятся закрывать шоссе Тюнина
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Всякое. Курган , шоссе тюнина, движение, трасса, дорога, автомобили
Власти Кургана назвали маршруты на случай закрытия шоссе Тюнина Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается на сайте администрации города. Его планируют закрыть, если

«В Кургане в связи с наводнением есть вероятность закрытия движения по шоссе им. Тюнина для всех видов транспорта и пешеходов. На этот случай разработаны маршруты движения через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу „Иртыш“, Омский мост и улицу Омская», — указано на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что курганское шоссе Тюнина начинает заливать водой при 720 см. По данным на 20:00 15 марта, уровень воды в Тоболе пересек отметку в 7 метров. Актуальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции.

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В Кургане определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается на сайте администрации города. Его планируют закрыть, если «В Кургане в связи с наводнением есть вероятность закрытия движения по шоссе им. Тюнина для всех видов транспорта и пешеходов. На этот случай разработаны маршруты движения через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу „Иртыш“, Омский мост и улицу Омская», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганское шоссе Тюнина начинает заливать водой при 720 см. По данным на 20:00 15 марта, уровень воды в Тоболе пересек отметку в 7 метров. Актуальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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