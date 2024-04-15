При каком уровне Тобола в Кургане затопит прямую дорогу к резиденции губернатора

В Кургане шоссе Тюнина затопит при уровне воды в реке Тобол 720 сантиметров. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. Эта дорога ведет к губернаторской резиденции.
«При подъеме уровня воды при отметке семь метров 20 сантиметров производится перелив шоссе им. Тюнина. В рамках противопаводковых мероприятий для беспрепятственного прохождения воды вдоль шоссе им. Тюнина производится демонтаж барьерного ограждения», — указано в сообщении. Власти отметили, что после паводка вернут ограждение на прежнее место.
Ранее горожане заметили, как специалисты снимают ограждение вдоль шоссе. Синоптик-любитель Илья Винштейн отмечал, что Тюнина, по прогнозам, затопит ближе к концу второй декады апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане шоссе Тюнина затопит при уровне воды в реке Тобол 720 сантиметров. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. Эта дорога ведет к губернаторской резиденции. «При подъеме уровня воды при отметке семь метров 20 сантиметров производится перелив шоссе им. Тюнина. В рамках противопаводковых мероприятий для беспрепятственного прохождения воды вдоль шоссе им. Тюнина производится демонтаж барьерного ограждения», — указано в сообщении. Власти отметили, что после паводка вернут ограждение на прежнее место. Ранее горожане заметили, как специалисты снимают ограждение вдоль шоссе. Синоптик-любитель Илья Винштейн отмечал, что Тюнина, по прогнозам, затопит ближе к концу второй декады апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.