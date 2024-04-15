При каком уровне Тобола в Кургане затопит прямую дорогу к резиденции губернатора

Власти Кургана готовятся к паводку на шоссе Тюнина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, шоссе тюнина, дпс
Власти ожидают, что в ближайшее время шоссе Тюнина затопит Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане шоссе Тюнина затопит при уровне воды в реке Тобол 720 сантиметров. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. Эта дорога ведет к губернаторской резиденции.

«При подъеме уровня воды при отметке семь метров 20 сантиметров производится перелив шоссе им. Тюнина. В рамках противопаводковых мероприятий для беспрепятственного прохождения воды вдоль шоссе им. Тюнина производится демонтаж барьерного ограждения», — указано в сообщении. Власти отметили, что после паводка вернут ограждение на прежнее место.

Ранее горожане заметили, как специалисты снимают ограждение вдоль шоссе. Синоптик-любитель Илья Винштейн отмечал, что Тюнина, по прогнозам, затопит ближе к концу второй декады апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане шоссе Тюнина затопит при уровне воды в реке Тобол 720 сантиметров. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. Эта дорога ведет к губернаторской резиденции. «При подъеме уровня воды при отметке семь метров 20 сантиметров производится перелив шоссе им. Тюнина. В рамках противопаводковых мероприятий для беспрепятственного прохождения воды вдоль шоссе им. Тюнина производится демонтаж барьерного ограждения», — указано в сообщении. Власти отметили, что после паводка вернут ограждение на прежнее место. Ранее горожане заметили, как специалисты снимают ограждение вдоль шоссе. Синоптик-любитель Илья Винштейн отмечал, что Тюнина, по прогнозам, затопит ближе к концу второй декады апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...