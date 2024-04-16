16 апреля 2024

Уровень Тобола у курганского гидропоста добрался до отметки в 804 сантиметра. Скрин

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Вода, затопившая дома, дороги и мосты продолжает прибывать
Вода, затопившая дома, дороги и мосты продолжает прибывать Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола повысился до 804 сантиметров. Прирост за два прошедших часа составил 10 сантиметров, указанно на информационном портале Курганской области.

«В Кургане на 00:00 уровень реки составляет 804 см (+10 см за два часа). В Барабе к этому часу зафиксирован уровень в 388 см (+2 см за два часа)», — эти данные опубликованы на региональном геосайте.

К вечеру 16 апреля в области выросло количество затопленных домов. По прогнозу народного синоптика Ильи Винштейна, в ближайшие 24-48 часов стремительный рост Тобола сохранится. О самой важной информации по теме наводнения — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
До опасного уровня осталось 46 сантиметров

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В Кургане уровень Тобола повысился до 804 сантиметров. Прирост за два прошедших часа составил 10 сантиметров, указанно на информационном портале Курганской области. «В Кургане на 00:00 уровень реки составляет 804 см (+10 см за два часа). В Барабе к этому часу зафиксирован уровень в 388 см (+2 см за два часа)», — эти данные опубликованы на региональном геосайте. К вечеру 16 апреля в области выросло количество затопленных домов. По прогнозу народного синоптика Ильи Винштейна, в ближайшие 24-48 часов стремительный рост Тобола сохранится. О самой важной информации по теме наводнения — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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