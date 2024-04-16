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В Кургане уровень Тобола повысился до 804 сантиметров. Прирост за два прошедших часа составил 10 сантиметров, указанно на информационном портале Курганской области. «В Кургане на 00:00 уровень реки составляет 804 см (+10 см за два часа). В Барабе к этому часу зафиксирован уровень в 388 см (+2 см за два часа)», — эти данные опубликованы на региональном геосайте. К вечеру 16 апреля в области выросло количество затопленных домов. По прогнозу народного синоптика Ильи Винштейна, в ближайшие 24-48 часов стремительный рост Тобола сохранится. О самой важной информации по теме наводнения — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.